Вероятно, первым номером списка кандидатов в депутаты Европарпламента от "Объединенного списка", который сейчас находится в оппозиции, станет организатор Twitter-конвоя" Рейнис Познякс, сообщило Латвийское телевидение.

Цель проекта Twitter-конвой, созданного Рейнисом Позняксом — объединить тех жителей Латвии, которые хотят помочь Украине: волонтеров, тех, кто готов жерствовать свои машины и средства на приобретение автомобилей, которые доставляются в Украину. Twitter-конвой начал свою работу вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Теперь Познякс может возглавить список в Европарламент "Объединенного списка", второй номер, как сообщает Латвийское телевидение, может быть доверен депутату Сейма Раймонду Бергманису.

Коалиционный Союз "зеленых" и крестьян может поставить в список всех своих четырех министров — министра экономики Виктора Валайниса, министра земледелия Арманда Краузе, министра благосостояния Улдиса Аугулиса и министра климата и энергетики Каспара Мелниса. Вероятно, возглавит список Валайнис, сообщает LTV.

Премьерское "Новое Единство" перед выбором: кого поставить первым номером — экс-премьера, министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша или многолетнего еврокомиссара Валдиса Домбровскиса. По неофицильной информации Латвийского телевидения, первый номер все же получит Домбровскис, Кариньш будет в списке вторым. Третий номер и четвертый номер прочат соответственно действующим европарламентариям Сандре Калниете и Инесе Вайдере.

Правящая партия "Прогрессивные" объявит кандидатов в депутаты Европарламента 15 января. Ранее ходили слухи, что в списке может появить кандидат в президенты Элина Пинто. Также поговаривали, что интерес к возможности баллотироваться в ЕП проявляет экс-мэр Риги Мартиньш Стакис. На этой неделе он вступил в партию "Прогрессивных", хотя до этого был беспартийным. Однако официальных подтверждений информации о кандидитах от "Прогрессивных" пока нет.

Ранее стало известно, что список оппозиционного Национального объединения возглавит действующий европарламентарий Роберт Зиле, а также депутаты Сейма Инара Мурниеце и Рихард Колс.

Новая Консервативная партия, не представленная сейчас в Сейме, поставит в список бывшего министра сообщений Талиса Линкайтса, организатора и активистку кампании Atkrievisko Latviju! Лиану Лангу и экс-министра благосостояния Гатиса Эглитиса.

Список Latvijas attīstībai, которое также не представлено в 14-м Сейме, выборах в Европарламент могут возглавить нынешний европарламентарий Ивар Иябс, бывший министр обороны Артис Пабрикс и бывший депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

9 января правление "Согласия", также не преодолевшего 5%-й барьер на последних выборах в Сейм, приняло решение о первой тройке кандидатов в депутаты Европарламента. Это экс-мэр Риги, действующий европарламентарий Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и общественный активист Ольга Петкевич, получившая широкую известность в связи с призывами отменить поправки к Закону об иммиграции, которые обязывают граждан РФ сдавать госязык, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии.

Известно также, что на предстоящих выборах в ЕП многолетний европарламентарий Татьяна Жданок лишена права баллотироваться. Список Русского союза Латвии возглавят депутаты Рижской думы Инна Дьери и Мирослав Митрофанов.

Оппозиционная "Латвия на первом месте" может выдвинуть в европарламентарии депутата Сейма Вилиса Криштопанса. Оппозиционная "Стабильность" пока не назвала кандидатов.

Выборы в Европарламент состоятся 8 июня этого года. Списки кандидатов в депутаты политические силы могут подать в Центральную избирательную комиссию с 25 января по 9 февраля.

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