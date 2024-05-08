В пикете педагогов, который пройдет у здания правительства 21 мая в 11:00, могут принять участие не менее 2000 человек, такой прогноз озвучила агентству LETA председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Она допускает, что реальное число участников может быть больше.

Ванага подтвердила, что профсоюз подал заявку на проведение пикета. LIZDA напоминает, что акцию протеста могут предотвратить поправки в нормативных актах, предусматривающие продолжение работы по балансировке рабочей нагрузки педагогов для всех групп педагогов. Это означает, что педагогам должно быть сокращено количество контактных часов и предусмотрено больше времени на выполнение других обязанностей.

Поправки должны быть приняты не позднее середины июня. Если требование профсоюза не будет выполнено, Ванага не исключает повторной забастовки педагогов или подачи требования об отставке министра образования. О возможных действиях в случае невыполнения требований совет LIZDA примет решение завтра в 16:00 часов.

Как сообщалось, по заданию премьер-министра Эвики Силини Министерство образования и науки (МОН) и LIZDA к середине мая должны представить расчеты, которые подтвердят, улучшит ли предложение министерства о сбалансированной нагрузке учителей условия их труда. По мнению премьер-министра, именно разница в исходных данных мешает понять, каким может быть решение.

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