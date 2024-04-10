Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") сейчас не очень понимает, какие из требований, выдвинутых Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) во время забастовки, еще не выполнены.

Как заявила министр в программе TV3 "900 секунд", она выступает за то, чтобы учителя не выгорали на работе, поэтому Министерство образования и науки (IZM) предлагает установить максимальное количество часов работы учителя, при этом директор школы будет иметь автономное право определять, из чего складывается нагрузка.

По мнению Чакши, самые большие споры вызывает вопрос о том, как определяется нагрузка – централизованно, одинаково для всех школ или же за это ответственен директор. "Конечно, важно, чтобы было количество уроков, время на подготовку и проверку контрольных, есть еще и другие обязанности. Я думаю, самая большая дискуссия идет о том, что это за другие обязанности и может ли этим автономно заниматься директор школы", - сказала министр.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что LIZDA продолжит протестовать и дело снова дойдет до забастовки, Чакша снова заявила, что хочет понять, в чем на самом деле заключается конфликт.

LIZDA 21 мая проведет пикет у здания правительства, требуя принять поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривали бы, что работа над сбалансированной нагрузкой учителей продолжится. Как пояснила глава профсоюза Инга Ванага, это означает, что педагогам сократят количество контактных часов, что позволит уделять больше времени другим обязанностям. Желательное распределение нагрузки различно для каждой группы педагогов. Например, у учителей общеобразовательных учреждений это должно быть 60:40.

Хотя профсоюз и готов к компромиссам, он "категорически не согласен" с предложением IZM о переходе на 40-часовую неделю как полную нагрузку учителей. По словам Ванаги, такой опыт уже был, и доходы учителей снизились за счет увеличения количества часов в неделю. Поэтому профсоюз призывает придерживаться 36-часовой рабочей недели.

Профсоюз обеспокоен тем, что в случае изменения методики учителям не будет оплачиваться часть работы, что приведет к еще большей нехватке учителей.

У LIZDA и IZM разные мнения о том, как должна быть сбалансирована нагрузка педагогов. Договориться об этом профсоюз и министерство должны были еще в мае прошлого года.

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