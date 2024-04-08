LIZDA по-прежнему настаиваает на том, что акцию протеста можно предотвратить путем принятия поправок в Правила Кабинета Министров, которые предусматривают продолжение работы по балансировке нагрузки педагогов во всех группах педагогов. Это означает, что количество контактных часов для преподавателей будет сокращено, а это даст больше времени для выполнения других обязанностей. Желаемое распределение нагрузки различно для каждой группы педагогов. Например, у учителей общеобразовательных учреждений должно быть распределение нагрузки "60:40".

Хотя профсоюз и готов к компромиссам, он "категорически не согласен" с предложением Министерства образования и науки перейти на 40-часовую неделю как полную нагрузку учителей. Ванага объясняет эту позицию имеющимся опытом, когда доходы учителей снизились за счет увеличения количества часов в неделю. Поэтому профсоюз призывает придерживаться 36-часовой рабочей недели.

Профсоюз обеспокоен тем, что в случае изменения методики педагогам либо не оплатят часть работы, либо не будет оплачена большая часть обязанностей. В свою очередь, это будет способствовать еще большему дефициту педагогов, убеждена Ванага.

LIZDA также встревожен возможным снижением почасовой ставки. Ванага ссылается на предыдущий школьный семестр, когда при расчете сбалансированного количества часов использовалась самая низкая ставка заработной платы. Таким образом, в ряде самоуправлений выделенной государством дотации оказалось недостаточно для обеспечения повышения зарплаты учителей и введения балансировки нагрузки.

Профсоюз по-прежнему не согласен с предложением Министерства образования и науки относительно будущего балансировки нагрузки педагогов. Поэтому LIZDA принял решение в пользу пикета учителей и обращения в суд.

Единая пропорция нагрузки не будет определена для нескольких групп педагогов, например, вспомогательного персонала. Порядок определения состава нагрузки будет обсуждаться на уровне самоуправления или учебного заведения индивидуально исходя из потребностей.

У LIZDA и Министерства образования и науки уже давно разные взгляды на балансировку нагрузки педагогов. По мнению руководства министерства, конфликт возник из-за разного видения будущей работы. В министерстве убеждены, что возможны несколько решений, причем необходимо учитывать видение нескольких сторон, а не только самого Министерства образования и науки и LIZDA.

Министерство также планирует обновить правила балансировки нагрузки, чтобы четко указать, какие обязанности должны быть оплачены.

LIZDA и Министерство образования и науки должны были согласовать модель балансировки нагрузки еще в мае прошлого года, напоминает агентство LETA.

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