Министерство образования и науки (МОН) передало самоуправлениям для тестирования новую модель финансирования школ с недоработками, что грозит обернуться очередным экспериментом, заявила в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Хорошей новостью в этом году является то, что выполняется соглашение о графике повышения зарплат, но в то же время возникает новая конфликтная ситуация с МОН.

От подхода "Деньги следуют за учеником" следует отказаться, поскольку время и опыт показали, что он имеет множество недостатков. Однако спущенная сейчас самоуправлениям новая модель недоработана, считает Ванага.

В новую модель МОН не включило одно из требований забастовки — дальнейшее выравнивание нагрузки. LIZDA пытается убедить министерство не допускать ошибок.

"Самоуправления будут тестировать недоработанную модель, и мы не хотим допустить, чтобы это стало еще одним экспериментом, который ударит по отрасли", — сказала Ванага.

LIZDA надеется, что ситуация разрешится мирным путем и протестовать не придется, но профсоюз готов и к протестам.

В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил новую модель расчета целевых дотаций на оплату труда учителей всеобщего основного и среднего образования.

В новой модели "Программа в школе" для расчета выделяемого финансирования будут использоваться классы разных размеров. Если школа не выполняет количественные критерии, на реализацию образовательных программ финансирование из государственного бюджета будет выделяться пропорционально фактическому количеству учащихся, а остальное самоуправление финансирует из собственного бюджета.

Ранее самоуправления распределяли школам начисленные государством целевые дотации на зарплату учителей с учетом только минимальной ставки, определенной государством. Это позволяло "субсидировать" маленькие школы за счет более крупных.

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