Хорошей новостью в этом году является то, что выполняется соглашение о графике повышения зарплат, но в то же время возникает новая конфликтная ситуация с МОН.
От подхода "Деньги следуют за учеником" следует отказаться, поскольку время и опыт показали, что он имеет множество недостатков. Однако спущенная сейчас самоуправлениям новая модель недоработана, считает Ванага.
В новую модель МОН не включило одно из требований забастовки — дальнейшее выравнивание нагрузки. LIZDA пытается убедить министерство не допускать ошибок.
"Самоуправления будут тестировать недоработанную модель, и мы не хотим допустить, чтобы это стало еще одним экспериментом, который ударит по отрасли", — сказала Ванага.
LIZDA надеется, что ситуация разрешится мирным путем и протестовать не придется, но профсоюз готов и к протестам.
В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил новую модель расчета целевых дотаций на оплату труда учителей всеобщего основного и среднего образования.
В новой модели "Программа в школе" для расчета выделяемого финансирования будут использоваться классы разных размеров. Если школа не выполняет количественные критерии, на реализацию образовательных программ финансирование из государственного бюджета будет выделяться пропорционально фактическому количеству учащихся, а остальное самоуправление финансирует из собственного бюджета.
Ранее самоуправления распределяли школам начисленные государством целевые дотации на зарплату учителей с учетом только минимальной ставки, определенной государством. Это позволяло "субсидировать" маленькие школы за счет более крупных.