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Латвийскому профсоюзу работников образования и науки (LIZDA) и Министерству образования и науки следует прийти к единому пониманию исполнения требований забастовки педагогов, заявила в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян).

По мнению председателя Сейма, то, что LIZDA обсуждает возможность обратиться в суд в связи c неисполнением требований забастовки — плохой сигнал обществу.

"Все равно, обоснованнно это или нет, но это ставит под сомнение работу правительства и Сейма, и очевидно, что мы не сделали все до конца, и обещания должны быть выполнены", — сказала Миериня.

По мнению политикам, сторонам нужно сесть за стол переговоров и прийти к единому пониманию, отсутствие которого часто лежит в основе проблемы.

Как уже сообщалось, на своем внеочередном заседании совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) принял решение оценить возможность начала судебного производства за невыполнение требований забастовки.

Также LIZDA попросит Министерство образования и науки (МОН) в течение двух недель в письменном ответе пояснить, в чем именно заключается предложение ведомства о балансировке нагрузки каждой группы педагогов с сентября 2024 года и с сентября 2025 года. Если не будет предложено устраивающее обе стороны решение, то будет проведен пикет перед зданием правительства, отметили в профсоюзе.

Также совет LIZDA принял решение написать письма с просьбой о встречах с президентом Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") и организовать письма первичных организаций LIZDA должностным лицам. Глава LIZDA Инга Ванага заявила, что профсоюз требует то, о чем была достигнута договоренность, и "ничего больше".

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