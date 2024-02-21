Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) на внеочередном заседании принял решение оценить возможность начала судебного производства за невыполнение требований забастовки, сообщила агентству LETA представитель LIZDA Илзе Залите.

Комментируя, что означает "оценить возможность начала", Залите заявила, что LIZDA уточнит различные юридические нюансы.

Также LIZDA попросит Министерство образования и науки (МОН) в течение двух недель в письменном ответе пояснить, в чем именно заключается предложение ведомства о балансировке нагрузки каждой группы педагогов с сентября 2024 года и с сентября 2025 года. Если не будет предложено устраивающее обе стороны решение, то будет проведен пикет перед зданием правительства, отметили в профсоюзе.

"Совет решает оценить возможности судопроизводства за невыполнение требований забастовки, хотя на практике такого в Латвии еще не было. Также, если понадобится, мы готовы снова выйти на улицы", — пообещала председатель LIZDA Инга Ванага.

В то же время совет профсоюза решил написать письмо о встрече с президентом Латвии, спикером Сейма, премьер-министром и организовать первичную организацию должностным лицам, указанным в письме. Ванага подчеркнула, что профсоюз требует только того, чтобы было достигнуто соглашение, "и ничего более".

Также LIZDA принял решение продлить действие 5-го приложения к правилам Кабинета министров об оплате труда педагогов, которое было вычеркнуто в декабре 2022 года. В данном приложении был отражен рекомендуемый расчет нагрузки педагогов в соответствии со средним количеством учащихся в классе/группе и предметом.

Предложенную МОН модель "50:50" Ванага считает самым плохим предложением, которое она видела за почти девять лет работы на посту главы профсоюза.

"В апреле прошлого года, когда шли разговоры о забастовке, министерство представило нам совершенно другое предложение, которое внезапно радикально изменилось сейчас, в феврале. И новое предложение не улучшит нынешнюю ситуацию с перегрузкой педагогов, а наоборот — ухудшит ее", — отметила Ванага.

Представители МОН пояснили агентству LETA, что в предложенной модели, с которой не согласен профсоюз, предлагается определить максимальное количество учебных часов, предусмотрев оплачиваемое время для подготовки и исправления работ, а также для выполнения других обязанностей, например, методической работы, руководства проектами.

Включаемые в нагрузку педагога обязанности могут быть в разных сочетаниях и пропорциях, но автономное решение об этом будет принимать директор каждой школы, устанавливая для одного учителя большее количество контактных часов, но меньшее количество времени для других обязанностей, а для другого — больше времени на другие обязанности и меньше работы с классом. В среднем в новой модели это будет 22 учебных часа и 14 часов на другие обязанности. Сейчас это 24 учебных часа и 12 часов на другие обязанности, пояснили в МОН.

Предложение МОН в отношении балансировки нагрузки включает себя предложение обсудить, что зарплата учителя должна быть основанной на должности, в соответствии с общим рабочим временем и включать в себя все формальные обязанности. Это означает полностью оплачиваемую 40-часовую неделю в соответствии с почасовой ставкой.

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