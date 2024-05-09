Под каждой буквой Z, нарисованной под покровом ночи, скрывается внутренний враг, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Он подчеркнул, что сейчас мы живем в трудные времена, а 9 мая всегда ассоциировалось с расколотым обществом. Но, учитывая, что война на Украине идет уже третий год, некоторые люди, которые раньше праздновали 9 мая, возможно, пересмотрели свои ценности. Рукс не знает, как можно поддерживать войну, но некоторые люди продолжают отмечать этот день и скрыто демонстрировать запрещенные символы в поддержку происходящего.

"Под каждой буквой Z, нарисованной под покровом ночи, скрывается враг", - отметил начальник полиции.

Он подчеркнул, что активная работа полиции, служб безопасности приводит к задержаниям, и с этим надо считаться потенциальным нарушителям. Ни один нарушитель закона не хочет быть пойманным, но ресурсы полиции сконцентрированы и находятся в состоянии повышенной готовности.

Между тем последние сутки прошли относительно спокойно.

Рукс призвал в случае обнаружения каких-либо правонарушений, в том числе фейерверков, фиксировать их и сообщать в полицию. "Возможно, самим не надо вмешиваться, но, если удастся зафиксировать правонарушение, это может помочь полиции в дальнейшем установить личности", - пояснил начальник полиции.

Как уже ранее писал портал Delfi, Государственная полиция и Служба государственной безопасности (СГБ) сегодня будут усиленно следить за безопасностью по всей Латвии и обещают "строгую и решительную" реакцию на такие провокации, как прославление российской агрессии и военных преступлений.

Как сообщила руководитель отдела по общественным отношениям Государственной полиции Симона Гравите, полиция и СГБ 9 мая, когда российский режим отмечает один из своих самых важных пропагандистских праздников, будут работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью по всей стране. Органы безопасности готовы к любому развитию событий и будут отслеживать ситуацию на только сегодня, но и в последующие дни, чтобы предотвратить угрозу общественному порядку и безопасности.

Полиция напоминает, что за прославление и оправдание агрессии и военных преступлений России предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

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