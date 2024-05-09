В четверг, 9 мая, Сейм большинством голосов отклонил предложение оппозиционного Национального объединения принять от имени парламента заявление "О новом пакте Европейского союза о миграции и предоставлении убежища". Нацобъединение фактически предлагало зафиксировать таким образом, что Латвия категорически не согласна с "введением и реализацией принудительной системой квот на прием каких-либо мигрантов".

За передачу проекта заявления на рассмотрение в парламентские комиссии проголосовали 43 оппозиционных депутата - от Национального объединения, "Объединенного списка", "Стабильности" и "Латвия на первом месте". Характерно, что против возможного притока в Латвию беженцев и мигрантов из третьих стран голосовали партии, придерживающиеся - как Нацобъединение и "Стабильность" - кардинально противоположных взглядов на межэтнические отношения в стране, на права русскоязычного меньшинства в Латвии сейчас.

Против проголосовали 50 коалиционных депутатов - от "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Национальное объединение ссылалось на утвержденный 10 апреля Европарламентом пакет реформ иммиграционной политики ЕС, который предусматривает изменить нынешние общеевропейские правила миграции и предоставления убежища. Оппозиционное Нацобъединение считает, что эти изменения приведут к внедрению механизма солидарности. То есть, те страны-участницы ЕС, которые сталкиваются с наибольшим миграционным потоком, будут вправе просить у других стран ЕС принять искателей убежища. В случае отказа принять беженцев стране ЕС придется делать выплаты в фонд поддержки.

В апреле Европарламент поддержал более жесткие условия миграции и предоставления убежища: это решение завершило переговоры между странами ЕС, длившиеся десятки лет. Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что в результате реформы будет достигнут баланс между солидарностью и ответственностью. Новые правила еще должны утвердить министры ЕС. Как только это будет сделано, страны-участницы ЕС В течение двух лет должны будут вводить новые правила.

В основе новых правил - обязательная система солидарности, предусматривающая, что все страны ЕС должны брать на себя определенную ответственность в отношении просьб к ЕС о предоставлении убежища. Если какая-то страна ЕС не захочет принимать беженцев на своей территории, то она должна будет оказывать помощь иным способом - например, вносить деньги в фонд поддержки. К тому же страны ЕС, в которых будет много запросов от беженцев, будут вправе просить у других стран, чтобы они тоже принимали беженцев.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев призвал отклонить предложение Нацобъединения, обосновав это тем, что у страны ЕС три опции: принять беженцев, вносить взносы в фонд поддержки, а также, оказывать альтернативную помощь: например, присылать экспертов, экипировку, делиться опытом.

В свою очередь, Нацобъединение ссылалось на поправки к Закону "Об убежище", которые гласят: любые инициативы, касающиеся приема беженцев в Латвии, принимаются только на основании решений Сейма.

По мнению оппозиции, говоря о беженцах, Латвии нужно напоминать о своих "особых обстоятельствах, связанных с иммиграцией, меняющей демографический и этнический состав, учитывая организованный в годы советской оккупации массовый незаконный ввоз, который полностью изменил структуру латвийского общества". Поэтому, считает Нацобъединение, "сегодня возможность Латвии интегрировать новых иммигрантов ограничена". По этой причине Нацобъединение считает, что Латвия не должна вводить общеевропейский механизм квот на прием беженцев, а реализовывать "суверенные права принимать решения о своей миграционной политике".

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