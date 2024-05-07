Оппозиционное Национальное объединение осуждает и считает "явно неприемлемыми" "планы повышения иммиграции", разработанные Министерством культуры, сообщило агентство LETA.

Кабинет министров подготовил и отдал на обсуждение План развития сплоченного и граждански активного общества на 2024-2027 годы, "чтобы обеспечить развитие национального, солидарного, открытого и граждански активного общества, реализуя установленные руководящими принципами Плана развития сплоченного и граждански активного общества направления - национальную идентичность и принадлежность, культуру демократию и инклюзивную гражданственность и интеграцию".

Как указывает министерство, этот план предусматривает действия на всех уровнях госуправления - национальном, региональном и местном. Задачи, установленные Планом, направлены на то, что в результате реализации политики сплоченного общества укреплялось чувство национальной идентичности и принадлежности, повышение уровня гражданских знаний и знаний об инклюзивном участии, информационное пространство для качественного и гарантированного демократического участия. Также речь идет об участии в общественной жизни иностранных граждан, проживающих в Латвии, и снижении роли негативных стереотипов в отношении разных групп общества.

Эксперименты противоречат целям латышской нации

В свою очередь, Национальное объединение усмотрело среди результативных показателей Плана развития сплоченного и граждански активного общества на 2024-2027 годы фразу о том, что "планируется повысить долю граждан третьих стран, которые в первый раз получают постоянный вид на жительство, с 1,1% в 2019 году до 2,2% в 2027 году".

Оппозиционное Нацобъединение считает, что речь идет о "существенном" приросте числа иммигрантов в Латвии.

Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс полагает, что есть ирония в том, что цель увеличить число иммигрантов вписана в раздел об интеграции, хотя увеличение числа жителей с чуждой культурой означает прямо противоположное: раскол общества и ухудшение ситуации с безопасностью.

"Опыт европейских стран свидетельствует о том, что массовая интеграция иностранцев не работает даже в государствах, где удельный вес основной нации больше, чем в Латвии. Наша земля в результате оккупации уже пережила катастрофическое падение доли основной нации, в связи с этим такие эксперименты явно противоречат цели латышской и единой нации", - заявил Дзинтарс.

Нацобъединение обещает потребовать объяснений по этому поводу у министра культуре Агнесе Логиной ("Прогрессивные") и представителей остальных правительственных партий - "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян.

Также Нацобъединение призывает жителей проявить активность и использовать возможности высказать свое мнение во время общественного обсуждения План, заявив, что новая волна иммиграции в Латвию неприемлема. Оппозиция напоминает, цитируя преамбулу к Сатверсме авторства экс-президента Эгила Левитса, что цель создания Латвийского государства - обеспечить существование латышской нации, ее языка и культуры в веках.

Цифра приезжих из третьих стран стабильно низкая

В свою очередь, Министерство культуры заявило агентству LETA, что План развития сплоченного и граждански активного общества на 2024-2027 годы разработан согласно целям и задачам, который выдвинут Планом национального развития на те же годы.

"Все направления деятельности этого плана, в том числе, интеграция иностранцев, определены в руководящих принципах. Этот план только устанавливает конкретные мероприятия для реализации направлений деятельности. Большая часть мер была включена уже в План развития сплоченного и граждански активного общества на 2022-2023 годы", - утверждает Минкульт.

Кроме того, Минкульт поясняет, что в плане упоминается не количество новых иммигрантов, а число иммигрантов, которые подали заявку и успешно получили право на получение статуса долгосрочного проживания в Латвии. Министерство культуры отмечает, что показатели являются прогнозом профессиональных исследователей, которые, проанализировав данные, были высказаны еще в 2020 году и включены в руководящие принципы развития единого и граждански активного общества на 2021-2027 годы.

"Как видно из статистики Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), эта цифра стабильно низкая, что может означать, что граждане третьих стран не хотят оставаться в Латвии надолго или не могут включить в общество здесь, в том числе из-за недостаточной поддержки интеграции", - отмечает Минкульт.

На сайте PMLP указано, что в 2021 году было выдано 595 разрешений на постоянное проживание, в 2022 году — 714, в 2023 году — 786.

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