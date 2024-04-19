Поддержка убедительного большинства Сейма для утверждения Байбы Браже на посту министра иностранных дел высветила как партии, выступающие за ценности Латвии, так и те партии, которым важнее оставаться при своих политических взглядах и позиционироваться, заявила сегодня после голосования в Сейме премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA. Против Браже проголосовала только оппозиционная "Стабильность", оппозиционное Национальное объединение воздержалось, остальные партии - как все коалиционные "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", так и оппозиционные Объединенный список и "Латвия на первом месте" голосовали "за".

За кандидатуру Браже проголосовали 66 депутатов, против были 11, девять воздержались.

"Внешняя политика - это лицо Латвии: любой депутат, который отправляется с визитом за рубеж, словно дипломат, представляющий нашу страну на международном уровне", - заявила Силиня, подчеркнув, что любой депутат может лоббировать интересы латвийской экономики в мире.

Премьер-министр подчеркнула, что у Браже большой опыт в вопросах геополитики и безопасности, поэтому Силиня уверена, что новый министр иностранных дел сможет очень активно работать в этих сферах. Браже будет бойцом, который сформирует коалиции стран по общим интересам и будет представлять Латвию по совести, похвалила избранного министра иностранных дел Силиня.

Говоря об актуальных вопросах внешней политики, премьер подчеркнула, что успехом Латвии следует считать то, что в Евросоюзе началась более активная работа над ограничением торговли с Россией и Белоруссией. "Это иногда не так просто - защищать и разъяснять наши интересы и позицию. Думаю, Латвия вместе с остальными странами Балтии и Скандинавии по-прежнему являются флагманами, которые в настоящее время выступают за безопасность Латвии, Украины и Европы", - подчеркнула премьер-министр, говоря о работе во внешней политике на международном уровне ЕС.

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