В четверг, 25 апреля, Сейм принял к рассмотрению поправки оппозиционного Национального объединения к Закону "О налоге на добавленную стоимость" (НДС), предусматривающие отмену сниженной ставки НДС в 5% на печатную продукцию (от газет до буклетов), книги (включая детские), а также на скачиваемые в Интернете электронные издания на русском языке.

В законопроекте Нацобъединения фактически не упоминается русский язык как таковой. В поправках речь идет о том, что сниженная ставка НДС в 5% применяется только к изданным на официальных языках Европейского союза и Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР, OECD) книгам и печатным изданиям, а также к доставке этой продукции, и к изданиям в электронном формате.

К печатным изданиям отнесены не только газеты и журналы, но и, например, раскраски для детей и ноты, географические карты и всевозможные схемы.

Электронные издания - это те, которые можно заказать и скачать в онлайн-режиме. Также предусматривается отменить применение льготной ставки НДС и для абонентной платы за электронные издания.

Поскольку русский язык не является официальным языком ЕС и ОЭСР, то очевидно, что к продукции, издаваемой на этом языке, будет в случае утверждения закона применяться стандартная ставка НДС - 21%. Всего в Латвии три ставки НДС - 21%, 12% и 5%.

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