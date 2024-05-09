Пропагандистские материалы Кремля на каналах латвийского оператора Balticom транслировались 8 минут, сообщили агентству LETA в компании.

Сегодня около 10 часов утра была совершена кибератака на сервер Balticom, обеспечивающий ретрансляцию iTV, обслуживаемого аутсорсинговой компанией.

В 10:10 Balticom прекратил предоставление интерактивных услуг своим клиентам.

"Во время инцидента передавался неприемлемый контент, связанный с гибридной войной. В данном случае Balticom был использован в качестве инструмента, в результате чего пострадали и Balticom, и его клиенты", - подчеркнули в компании.

Кибератака ограничилась сервером передачи интерактивного телевидения, поэтому инцидент коснулся только части клиентов Balticom, которые используют эту услугу.

В настоящее время расследованием инцидента занимаются Национальный совет по электронным СМИ, учреждение по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv и Служба государственной безопасности.

Balticom работает над восстановлением услуги интерактивного телевидения, и ожидается, что ее оказание будет возобновлено сегодня вечером или завтра.

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