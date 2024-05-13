В нынешней ситуации мы не можем позволить себе экономить на приоритетах - безопасности, в том числе устойчивости системы здравоохранения, заявил агентству LЕТА министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

При этом политик отметил, что обозначенный министром финансов Арвилом Ашераденсом риск нельзя игнорировать. В конце апреля прозвучало, что в бюджете следующего года сейчас наметился риск негативного фискального пространства в размере 275 млн евро.

"Одним из решений являются поправки к закону, которые позволят увеличить структурный дефицит до 1%, таким образом, в следующем году негативное фискальное пространство может быть сокращено. Они уже получили поддержку в коалиции. Министр финансов также выразил надежду, что при оптимистичном сценарии страна может прийти и к нейтральному фискальному пространству в 2025 году", - сказал Абу Мери.

Он отметил, что Министерство здравоохранения в этом году приступило к реализации значимых долгосрочных перемен в здравоохранении и в этом процессе важна преемственность. Кроме того, министерство пообещало медицинскому персоналу устойчивый рост зарплат.

"Я оптимист, я полностью полагаюсь на способность отрасли достичь конструктивного соглашения в вопросе приоритетов", - признал министр здравоохранения.



"Это очень чувствительный вопрос", — о решении правительства в этом году не включать в список компенсируемых медикаментов лекарства для лечения новых редких заболеваний ранее в передаче Spried ar Delfi высказался министр здравоохранения Абу Мери (Новое единство). В условиях ограниченных ресурсов в отрасли здравоохранения должны приниматься очень жестокие решения о том, на какие нужды направить финансирование, чтобы поддержать наибольшее количество людей.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !