Первые бронемашины Patria будут изготовлены в Латвии в августе, сообщил Латвийскому радио министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, в этом году Национальным вооруженным силам (НБС) будет поставлено 25 бронемашин Patria. Ежегодно в Латвии планируется производить около 30 таких бронемашин.

Производство новой бронетехники полного цикла начнется в мае на предприятии SIA Defence Partnership Latvia, ранее сообщило Минобороны.

Производство бронетехники полного цикла является важным шагом в развитии местной оборонной индустрии. Столь масштабного производства военной техники не было в Латвии со времен восстановления независимости, заявили в министерстве.

Разрабатываются нормативные акты для того, чтобы в будущем можно было проводить испытания военной техники на территории Латвии.

Предприятие Defence Partnership Latvia принадлежит SIA Patria Latvia (70,03%), единственным владельцем которого является зарегистрированное во Финляндии Patria ISP, и SIA Unitruck (29,97%) Нормунда Дрилевскиса.

По данным Firmas.lv, в 2022 году Defence Partnership Latvia работало с оборотом 519 370 евро и убытками 129 392 евро. Предприятие зарегистрировано в 2020 году.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !