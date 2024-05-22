Президент Эдгар Ринкевич недоволен коммуникацией премьер-министра Эвики Силини с протестующими учителями.

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums Ринкевич заявил, что такое [слишком эмоциональное обращение во время акции протеста] было ненужным и неправильным, потому что люди имеют право протестовать и отстаивать свои права.

Он также заявил, что должностному лицу следовало бы разговаривать более уважительно.

Как сообщалось, высказывания Силини во вторник вызвали большое недовольство протестующих учителей. Премьер поинтересовалась, знают ли педагоги, о чем они пришли спорить. "Разве вам не повысили зарплаты? Разве вам не повысили минимальный тариф? Кому не повысили, поднимите руки! Не вижу рук! Правительство выполнило все, что мы обещали", — заявила политик, подчеркнув, что в правительстве не планируют принимать новые решения по распределению нагрузки.

"Это нормально, что вы выражаете свое мнение, но ультиматумы не приводят к нормальному результату", — сказала премьер. Силиня также призвала учителей доверять правительству, но этот призыв педагоги встретили недовольством и улюлюканьем.

Через пару часов на пресс-конференции после заседания правительства Силиня на просьбу прокомментировать свой стиль общения во время пикета и вопрос, будет ли она извиняться перед учителями, ответила, что она "всего лишь человек", а мероприятие не было хорошо организовано, и ей "выставляли различные ультиматумы".

Премьер-министр заявила, что всегда была готова к диалогу и всегда вела его до сих пор. "Повышенные зарплаты и в этом, и в предыдущем бюджете подтверждают это", - сказала она. При этом "эмоционально очень непонятно" слышать вопросы, которые не стоят на повестке дня ни правительства, ни Силини. Премьер-министр считает, что диалог с педагогами необходимо продолжать, и "на это есть по крайней мере год времени".

Позже Силиня в своем посте в социальных сетях все же извинилась перед учителями, которых обидели ее слова во время акции протеста. Хотя вопрос распределения нагрузки учителей в настоящее время не стоит на повестке дня правительства, премьер-министр обещала, что "ни в коем случае" не будет предложено или поддержано решение, которое вынудило бы учителей перерабатывать.

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