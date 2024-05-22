Хотя Эстония, Латвия и Литва пытаются выполнить все более настоятельное требование Европейской комиссии сосредоточиться в первую очередь на основной трассе международной железнодорожной магистрали проекта Rail Baltica, бюджет проекта все равно превысил 15 млрд евро, пишет эстонское издание Rus.ERR.

Если удешевлять проект, то придется сэкономить на удобстве пассажиров: пересаживаться для поездки из Эстонии в Латвию, или из Литвы в Польшу — и ехать по извилистой и медленной железной дороге. На этом фоне руководители проекта начали искать возможности привлечь частное финансирование.

В течение последнего года проект Rail Baltica основательно "похудел", о чем наиболее наглядно свидетельствуют утверждения его руководства, что одноколейная дорога ничуть не хуже двухколейной.

Причин для урезания масштабов проекта более чем достаточно. Еще в 2017 году участвующие в нем страны полагали, что строительство железной дороги обойдется в 5,7 млрд евро. В 2022 году были проведены новые расчеты, согласно которым стоимость строительства Rail Baltica в полном объеме была оценена в 13,9 млрд евро. В июле 2023 года на стол лег новый анализ, согласно которому стоимость строительства составляет 25 млрд евро.

На том же совещании в конце прошлого лета начали обсуждать, как разделить проект на части, чтобы к 2030 году были завершены только самые важные компоненты. На совещании, проведенном несколько месяцев спустя, координирующее реализацию проекта совместное предприятие RB Rail описало ситуацию, которая сложится при продолжении прежнего подхода к строительству Rail Baltica, словами "начать все и не закончить ничего".

ERR не была приглашена на то совещание, но о царившем на нем настроении дают представление слайды, которые были там продемонстрированы. "Финансирование Rail Baltica может потребовать дополнительных вложений от [участвующих в проекте] государств в размере 13-19 млрд евро к 2030 году", — гласило заглавие одной из таблиц.

К тому моменту все участники проекта поняли, что то, что не является абсолютно необходимым, должно быть отложено на неопределенное будущее. Но вопрос о том, что же является абсолютно необходимым, государства обсуждают до сих пор.

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