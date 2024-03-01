Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Латвии следует объявить о выходе из амбициозного проекта железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica, поскольку это может привести страну к банкротству. Об этом в интервью программе LTV "Утренняя Панорама" заявил лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, сообщает Rus.Lsm.

"Что касается Rail Baltica, то, что сейчас происходит, абсурдно — сейчас формируются какие-то группы, они разговаривают, по сути, тянут время, потому что понимают — миллиардов нет, они исчезли", — заявил политик. Однако, по его словам, этап проекта строительства железной дороги между центром Риги и аэропортом должен быть реализован.

Он также заявил, что Эстония является главным инициатором проекта, поэтому "пусть бегают и помогают привлечь новые средства". Шлесерс считает, что этот проект приведет Латвию к банкротству.

В Брюсселе настаивают, что грузовые и пассажирские перевозки по железнодорожной линии Rail Baltica должны начаться до 2030 года — независимо от того, будет она соединена с Центральным вокзалом в Риге или нет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit