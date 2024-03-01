Латвии следует объявить о выходе из амбициозного проекта железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica, поскольку это может привести страну к банкротству. Об этом в интервью программе LTV "Утренняя Панорама" заявил лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, сообщает Rus.Lsm.

"Что касается Rail Baltica, то, что сейчас происходит, абсурдно — сейчас формируются какие-то группы, они разговаривают, по сути, тянут время, потому что понимают — миллиардов нет, они исчезли", — заявил политик. Однако, по его словам, этап проекта строительства железной дороги между центром Риги и аэропортом должен быть реализован.

Он также заявил, что Эстония является главным инициатором проекта, поэтому "пусть бегают и помогают привлечь новые средства". Шлесерс считает, что этот проект приведет Латвию к банкротству.

В Брюсселе настаивают, что грузовые и пассажирские перевозки по железнодорожной линии Rail Baltica должны начаться до 2030 года — независимо от того, будет она соединена с Центральным вокзалом в Риге или нет.

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