Новый железнодорожный мост через Даугаву — для трассы Rail Baltica — будет находиться совсем рядом с нынешним арочным железнодорожным мостом, который уже стал элементом классической панорамы города. Новый мост вид на город не испортит, обещали проектировщики. Возведение новой переправы уже началось, а завершить строительство планируется к 2028 году, сообщает портал LSM.lv.

Как уживутся два моста?

Железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву строится параллельно существующему железнодорожному мосту. Новый мост будет расположен со стороны Центрального рынка, по новой переправе будут проходить два пути. Визуально новый мост будет чуть выше старого моста, однако вид на арки не заслонит. Выбор высоты моста связан с необходимостью сохранить возможности судоходства, пояснил исполнительный директор строительной компании Bererix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Строительная компания Bererix, которая производила работы и на остальных участках Rail Baltica у Центрального вокзала, отмечает, что возведение моста будет самым сложным этапом и в то же время самым интересным. "Конечно, это еще и большая ответственность, потому что новый мост одновременно должен уживаться со старым, который является памятником культуры, на нужно уважать эту ценность", — сказал Аболтиньш-Аболиньш.

Поскольку работы ведутся в центре города, а история Риги достаточно богата, строители прогнозируют, что в русле реки могут обнаружиться некоторые предметы из прошлого, например времен Второй мировой войны.

Хотя технология, которая будет использоваться для строительства моста, не уникальна и использовалась в других местах, все же ее применение — это вызов.

"Мы построим опору, а затем балансовым методом с обеих сторон забетонируем пролеты. Это уникально в некотором смысле для железнодорожного моста. Конечно, форма и архитектура самого моста тоже требуют гораздо, гораздо большего внимания и точности. Это основные отличия. Рисков может быть много. В этом месте прошли две мировые войны. Нам нужно быть внимательными. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы снизить эти риски, но здесь могут быть сюрпризы, которые могут повлиять на ход строительства, но на данный момент об этом говорить рано", — сказал Аболтиньш-Аболиньш.

Общая длина нового моста составит один километр.

Хватит ли денег на строительство?

Ранее уже сообщалось, что на данный момент денег хватит лишь на небольшую часть моста. Как власти надеются привлечь деньги и есть ли риск, что Рига обретет мост в никуда?

В компании Eiropas dzelzceļa līnijas пояснили, что сейчас имеется 20 миллионов евро, которые позволят построить 2,5 из 15 пролетов моста. Эту часть строительства планируется завершить в следующем году.

Чтобы построить весь мост — и завершить работы в 2027-2028 годах — необходимо более 70 миллионов евро, на которые уже подана заявка в ЕС, заявил руководитель компании Каспар Вингрис.

"Заявка на участок от правого берега до левого берега — до улицы Мукусалас — уже подана. Это уже 10-я очередная заявка. В течение ближайших месяцев мы узнаем — доступны или не доступны эти деньги. Но мы уже планируем работы, предполагая, что да", — сказал Вингрис. Компания-застройщик Bererix рассчитывает, что работы первой очереди могут быть завершены примерно через год. Остальное зависит от того, как проекту удастся привлечь финансирование.

В последнее время все чаще говорят о пессимистическом сценарии — якобы Rail Baltica пойдет мимо Риги. Вингрис надеется, что строительство этого нового моста и его своевременное завершение могут стать для лиц, принимающих политические решения, символом того, что такую возможность нельзя допустить.

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