До 2030 года по железнодорожной линии Rail Baltica должна быть начата перевозка грузов и пассажиров — с или без соединения с Рижским Центральным вокзалом, заявила в интервью Латвийскому радио координатор Североморско-Балтийского коридора базовой сети TEN-T Еврокомиссии Катрина Траутман. Если основная трасса будет построена, то у Еврокомиссии будет и основание продолжать финансировать проект Rail Baltica, сообщает портал LSM.lv.

В разговоре с корреспондентом Латвийского радио Траутман также подчеркнула, что необходимо перестать говорить и начать делать. Об этом она также заявила на встрече группы друзей Rail Baltica во французском городе Страсбурге.

"Ни один крупный проект не может быть реализован сразу. Такое бывает только в сказках, а не в жизни. Именно поэтому сейчас идут большие дискуссии, поскольку в странах Балтии тоже есть некоторые откладывания и размышления", — сказала в интервью Траутман: "Это все нормально. Это происходит в странах Балтии, в Польше и везде, в том числе и в моей стране, Франции, потому что деньги сейчас нужно искать повсюду. Поэтому вопрос в том, как найти средства и как быть достаточно гибкими, чтобы найти новые решения. Мы их найдем".

По словам Траутман, для нее важно, чтобы и в дальнейшем была возможность подавать заявки на финансирование Европейского инструмента соединения инфраструктуры на тех же условиях, поскольку этот инструмент позволяет погашать из бюджета ЕС 85% от соответствующих расходов.

"Поэтому главная трасса — это самое важное из того, что сейчас возможно финансировать", — подчеркнула Траутман: "Это не означает, что вокзалы, аэропорты и региональные станции не будут соединены. Но, если мы хотим, чтобы на этот проект и в дальнейшем было доступно такое финансирование, то нам нужно показать, что мы можем достичь ощутимого результата, и что по главной линии в 2030 году будут перевозить пассажиров.

На прямой вопрос Латвийского радио, по-прежнему ли 2030-й год обозначен как срок реализации проекта, Траутман ответила утвердительно. Она также подтвердила, что сначала — до 2030 года — нужно возвести основную трассу. "Но это не означает автоматически, что остальное должно происходить позже. Это будет зависеть от внешних обстоятельств, которые невозможно предусмотреть", — сказала Латвийскому радио представитель Еврокомиссии.

Напомним, что в Латвии сейчас обсуждается вопрос о том, будет ли у основной линии Rail Baltica, соединяющей Эстонию, Латвию и Литву, ответвление в Ригу или же трасса пройдет, минуя столицы. Немаловажно то, что латвийская сторона начала реализовывать проект не с возведения непосредственно железной дороги по территории страны, а со строительства объектов в Риге — у Центрального железнодорожного вокзала и возле аэропорта.

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