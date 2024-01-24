Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) одобрило финансирование в рамках третьего конкурса военной мобильности в размере 78,8 млн евро для реализации трех проектов транспортной инфраструктуры в Латвии, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.

Средства были выделены Латвии на реализацию проекта Rail Baltica, на реконструкцию моста через Салацу и на платформу Рижского аэропорта. Подписание соглашения о финансировании запланировано до июня 2024 года.

В рамках проекта Rail Baltica выделено финансирование в размере 51,6 млн евро. На проект реконструкции четвертой платформы аэропорта "Рига", обеспечив ее соответствие гражданским и военным требованиям, выделено 19,67 млн евро. А самоуправлению Лимбажского края предоставлено софинансирование в размере 7,54 млн евро на реконструкцию моста через Салацу в Салацгриве, что обеспечит его использование для гражданских и военных нужд.

Определено, что исполнители проекта — латвийская сторона — должны следовать принципу софинансирования. Т.е. софинансирование является обязательным условием для получения части финансирования Евросоюза.

Интенсивность поддержки военной мобильности составляет до 50%.

Ранее правительство Латвии поддержало софинансирование госбюджета проекта Rail Baltica, представленного в Меморандуме о взаимопонимании, и проекта реконструкции моста через Салацу, представленного самоуправлением Лимбажского края.

По данным CINEA, на третий конкурс военной мобильности было представлено 112 проектов от стран ЕС, из них 38 проектов получили поддержку. Общий объем выделенного финансирования составляет 807 млн евро.

В рамках первого конкурса военной мобильности для Латвии с софинансированием в размере 5,29 млн евро были поддержаны три мероприятия проекта Rail Baltica — проектирование и авторский надзор комбинированного (автомобильно-железнодорожного) моста через Даугаву, проектирование Саласпилсского интермодального грузового терминала. и проектирование грузового парка и окружающей инфраструктуры возле аэропорта "Рига".

Во втором конкурсе проект Latvijas gaisas satiksme по строительству новой диспетчерской вышки в аэропорту "Рига" был поддержан софинансированием в размере 26,26 млн евро и софинансированием в 11,33 млн евро на реализацию двух проектов Рижского свободного порта (улучшение инфраструктуры причалов порта, реконструкцию подъездных путей, реконструкцию ж/д инфраструктуры и пополнение техпарка).

Финансирование военной мобильности — это форма поддержки стран ЕС в развитии транспортной инфраструктуры, которая одновременно обслуживает как гражданские, так и военные нужды.

На период с 2021 по 2027 год на финансирование военной мобильности выделено 1,737 млрд евро, которое разделено на несколько конкурсов.

CINEA обеспечивает оценку проектов, принятие решения о поддержке и надзор за реализацией проекта.

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