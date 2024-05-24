Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Медиаполитикой в Латвии начинают заниматься политики, а не профессионалы, и если так будет продолжаться, может возникнуть угроза свободе слова, как в Венгрии или Словакии, сказала в эфире программы Латвийского Радио-4 "Подробности" медиа-эксперт Гунта Лидака. По ее словам, происходящее сейчас в Латвии перед выборами в Европарламент "очень похоже на цензуру". Решение руководства Латвийского телевидения не проводить дебаты на Rus.LSM удивило Лидаку, однако, по ее мнению, такое решение можно понять.

"Потому что политическое давление на медиаполитику в Латвии усиливается, оно очень сильное, и дебаты бы все равно не получились, если часть политических партий не готова в этих дебатах участвовать", — сказала Лидака.

По ее мнению, самое неприятное, что медиаполитикой в Латвии начинают заниматься политики, а не профессионалы.

"Это в принципе выглядит так если бы тому же суду политики указывали как нужно судить в том или ином деле", — сравнила эксперт.

По ее словам, часть латвийских политиков не понимает роль медиа в демократическом обществе, из-за чего свобода слова в Латвии может оказаться под угрозой.

"Очень многие политики сейчас пытаются указывать как делать те или иные программы, форматы", — признала Лидака. По ее словам, происходящее сейчас в Латвии перед выборами в Европарламент "очень похоже на цензуру".

"Мы прекрасно понимаем, что все эти решения связаны с какими-то предвыборными расчетами на ту или иную аудиторию, это осложняет ситуацию. И если так будет продолжаться, то, наверное, нам придется говорить об угрозе свободе слова в Латвии",

— констатировала специалист.

Говоря о предложенных оппозицией поправках, по которым предвыборные дебаты приравниваются к агитации, и, соответственно, могут проходить только на латышском языке, Гунта Лидака сказала, что это "яркий пример того, как можно влиять и ограничивать возможность общества узнать о тех или иных политических процессах в Латвии".

"Это и есть ограничение равноправия информации и в том числе свободы слова тоже. Эти тенденции есть, они не новы. Есть европейские страны — та же Словакия, Венгрия — в которых это происходит, но я не уверена, что Латвия хочет стать страной, похожей в медиаполитике на Венгрию, Словакию или Италию. Поэтому думаю, что политики должны понять, что до этого было бы нежелательно дойти, если мы хотим жить в нормальной, цивилизованной, демократической стране", — сказала Лидака.

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