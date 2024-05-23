В четверг, 23 мая, Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "О предвыборной агитации", подготовленные оппозиционным Национальным объединением. Законопроект, во-первых, приравнивает дебаты к агитации, а во-вторых, предусматривает, что предвыборная агитация в таком расширенном прочтении - включая дебаты - может осуществляться только на государственном языке.

За законопроект проголосовали оппозиционные Нацобъединение и "Объединенный список", а также премьерское "Новое Единство". У коалиционных партнеров "Нового Единства" - Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" - позиция иная: они голосовали против или же воздержались. "Прогрессивные" усматривают угрозу свободе слова. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что решение LTV отменить дебаты на русском языке стало "прекрасным подарком" партии "Стабильность" Алексея Росликова.

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