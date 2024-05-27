Министерство юстиции в официальном издании Latvijas Vēstnesis от имени государства принесло извинения депутату Европарламента (ЕП), бывшему мэру Риги Нилу Ушакову ("Согласие") за необоснованно предъявленное обвинение.
Политик также сообщил об этом на своей странице в социальной сети X.
Минюст извиняется перед Ушаковым за доставленные неудобства, страдания и переживания из-за необоснованного уголовного процесса, написано в заявлении.
Как уже сообщалось, в конце 2023 года вступил в силу оправдательный приговор суда по обвинениям в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в его кабинете в то время, когда Ушаков был мэром Риги.
Прокурор Юрис Лочмелис не увидел оснований подавать кассационный протест против решения Рижского окружного суда, который оставил без изменений приговор суда первой инстанции, оправдавшего экс-мэра Риги и нынешнего депутата Европарламента Нила Ушакова по делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.