Прокурор Юрис Лочмелис не видит основания подавать кассационный протест против решения Рижского окружного суда, который оставил без изменений приговор суда первой инстанции, оправдавшего экс-мэра Риги и нынешнего депутата Европарламента Нила Ушакова по делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.

"У суда и прокурора было разное мнение об оценке доказательств. Учитывая, что в компетенцию кассационной инстанции не входит проверка и оценка доказательств, у прокурора не было оснований для подачи кассационного протеста", — объяснили агентству LETA в прокуратуре.

Рижский городской суд оправдал Ушакова в декабре пошлого года, прокурор опротестовал решение, но и Рижский окружной суд посчитал, что Ушаков невиновен. Сейчас у политика по закону есть право просить у государства возместить ушерб.

Сам экс-мэр заявил, что уголовное дело было нужно для того, чтобы разрушить его репутацию. Он утверждает, что не покупал никаких запрещенных устройств, не знал о хранившемся в одном из помещений Рижской думы альбоме и тем более о том, что в нем спрятано устройство для видеозаписи. Устройство было найдено при обысках в Рижской думе в 2019 году, обвинение было предъявлено в 2021 году, когда Европарламент отменил депутатский иммунитет Ушакова. Такие устройства считаются устройствами стратегического значения, их использование разрешено только оперативным службам.

Оно было обнаружено в зале для приемов и заседаний, Ушаков устраивал там рабочие собрания и интервью. Однако, по его словам, там проводились и публичные мероприятия и помещение было открытым для всех, например, в Ночь музеев.

Против Ушакова все еще остается открытое дело: о взяточничестве и злоупотреблении служебным положением при снижении цен на билеты Rīgas mikroautobusu satiksme в 2018 году. По этому уголовному процессу обвиняются несколько лиц, в том числе Ушаков и его экс-заместитель Андрис Америкс.

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