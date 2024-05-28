На прошлой неделе широкой публике был представлен амбициозный проект Rīga Waterfront, который за три миллиарда евро предусматривает создание "нового европейского центра" на Андрейсале, где будут жить 30 тысяч человек. В январе этого года девелопер проекта подписал с Ригой меморандум о сотрудничестве.
Проект предложила базирующаяся в Абу-Даби частная инвестиционная и девелоперская компания Eagle Hills. В январе этого года ее руководитель Мохаммед Али Алаббар заключил с Рижским самоуправлением меморандум о сотрудничестве, который подписал мэр Риги Вилнис Кирсис.
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