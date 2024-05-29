Президент Латвии Эдгар Ринкевич - хороший глава государства, отметил в интервью программе "900 секунд" на телеканале ТV3 Эгил Левитс, занимавший пост президента до 2023 года.
В воскресенье исполнится год с тех пор, как Сейм избрал президентом Латвии Ринкевича. По мнению его предшественника, Ринкевич в этот период выполнял свою работу очень хорошо. Левитс согласен, что стиль коммуникации Ринкевича отличается: Левитс больше ориентирован на решения проблем.
"Думаю, у нас хороший глава государства", - считает Левитс.
Своих предшественников на этом посту Левитс также оценивает положительно, подчеркивая, что до сих пор каждый выполнял свой долг хорошо в интересах Латвии.
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