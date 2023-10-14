Президенту Эдгару Ринкевичу за короткое время удалось радикально изменить отношение общества к институту президента, сказала агентству LЕТА политолог, лектор Рижского университета Страдиня Лелде Метла-Розентале, оценивая первые 100 дней Ринкевича на этом посту.

Она отметила, что Ринкевич приступил к исполнению обязанностей в относительно неблагоприятный момент — рейтинги предыдущего президента Эгилса Левитса были очень низкими, общество не доверяло институту президента, людям было не совсем ясно, что президент может дать народу. Однако Ринкевич сделал ставку именно на активную внутриполитическую деятельность и не боится выступать как защитник народа.

По словам Метлы-Розентале, если взглянуть на опросы людей на улице, то "мы увидим, что за эти 100 дней Ринкевичу удалось кардинально изменить отношение общества, по крайней мере оно перестало быть негативным".

По мнению политолога, изменение отношения общества Ринкевич добился благодаря человечному и уважительному отношению к людям, интенсивным поездкам в регионы, а также потому, что не боится быть "как все". Этому способствовали и его встречи с министрами предыдущего и нынешнего правительства, представителями различных учреждений — больниц, судов, служб, чтобы узнать о их проблемах.

Большое внимание Ринкевич уделяет тому, чтобы лучше узнать и понять потребности на всех уровня. "Я вижу попытку установить контакт между политической элитой в лице президента и обществом", — отметила эксперт.

Комментируя слабые стороны президента, Метла-Розентале сказала, что пока рано об этом говорить, как и о том, что Ринкевич не берет на себя инициативу в принятии непопулярных решений. Политолог отметила, что, если президент своей личностью и действиями заслужит доверие и авторитет у населения, то люди будут уважать его даже при наличии возражений.

Ринкевич вступил в должность президента 8 июля, и 15 октября исполнятся его 100 дней на этом посту.

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