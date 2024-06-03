России выгодна низкая явка на выборах на происходящих на этой неделе в странах ЕС выборах Европарпламента, заявил директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Сартс отметил, что исходя из речей отдельных кандидатов в евродепутаты, совпадающих в какой-то мере с нарративами, желательными России, можно предположить, что есть часть общества, которая разделяет это мнение. Вероятно, такие месседжи бы не звучали, если бы кандидаты не предполагали, что такая риторика позволит им получить дополнительные голоса.

Глава Stratcom отметил: партиям, которые придерживаются подобных взглядов нужно преодолеть 5%-й барьер в условиях, когда на выборах придет мало избирателей . По словам Сартса, с этой точки зрения низкая явка на евровыборах "в логических интересах" России. Чем меньше людей придет на евровыборы, тем большие возможности у маргинальных группировок получить мандат или хотя бы тот результат, который даст возможность уже на последующих выборах "расправить крылья". Поэтому Сартс призывает участвовать в выборах, чтобы такие взгляды не стали в Латвии доминирующими.

До сих пор в Латвии не были зафиксированы особые попытки повлиять на исход выборов в Европарламент. "Последняя неделя - самая сочная, когда можно на что-то повлиять", - сказал Сартс. Однако он сомневается, что в Латвии могут произойти серьезные инциденты. Цель вмешательства в выборы – создать хаос, посеять недоверие, а иногда и добиться избрания определенных кандидатов.

Всеобщий день выборов в Европарламент - 8 июня. В понедельник, четверг и пятницу в определенные часы можно проголосовать предварительно.

Обзор кандидатских списков и программ - здесь.

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