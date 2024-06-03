В понедельник, 3 июня, в ходе предварительного голосования на выборах в Европарламент в Латвии проголосовали 13 127 избирателей, что составляет 0,85% общего числа имеющих право голоса, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

От избирателей, находящихся за границей, было получено 1603 голоса по почте, в результате общее количество проголосовавших в первый день досрочного голосования составило 14 730 человек, или около 0,96% избирателей.

Сегодня по всей Латвии началось предварительное голосование, и 945 избирательных участков были открыты с 8.00 до 13.00.

Досрочно проголосовать на выборах можно будет также в четверг, 6 июня, с 16.00 до 20.00, и в пятницу, 7 июня, c 13.00 до 18.00.

В день выборов в Европарламент 8 июня участки будут работать с 8.00 до 20.00.

В выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 партий и их объединений: "Согласие", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Партия Центра, "Объединение Младолатыши", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Сила народной власти", "Движение "За!"", "Суверенная власть", "Народ. Земля. Государство", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "Cтабильность!".

В целом в Европарламент баллотируется 271 кандидат, в том числе 163 мужчины и 108 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 46,5 лет. Самому молодому кандидату - 21 год, самому старшему - 86. Семь кандидатов имеют основное образование, 31 - среднее, 234 - высшее.

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