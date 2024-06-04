Министерство финансов не согласовывает в течение нескольких месяцев секретный информационный отчет о дальнейшем развитии "Rail Baltica", разработанный Министерством сообщения, из-за расходов на проект, признал в программе "Šodienas jautājums" Латвийского телевидения министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), пишет портал LSM.lv.

Министерство сообщения разработало доклад о проекте "Rail Baltica" еще в декабре прошлого года. Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") упрекает Министерство финансов, что документ застрял в правительстве. В свою очередь, Минфин финансов указывает: если Минсообщения хочет, то может положить доклад на стол правительство и без согласования с финансовым ведомством.

Назвав конкретный документ о "тщательно хранимой Минсообщения тайной о том, что происходит с проектом "Rail Baltica", Ашераденс сообщил в эфире LTV, что на данный момент затраты на проект совсем иные, чем прогнозировалось ранее.

"Министерство финансов свои обязательства по проекту выполнило до последнего цента. Мы выплатили софинансирование и ничего не спрашивали Теперь вдруг совсем другая картина с этим 15%-ным софинансированием, на которое не хватает денег. Сейчас речь идет совсем о других цифрах", - пояснил министр финансов, напомнив, что ранее он советовал членам правительства не брать на себя новые обязательства из-за нехватки средств в госбюджете.

Задержки и удорожание проекта Ашераденс охарактеризовал как "эпические", и признал - нет ясности с тем, как проект реализовывать дальше.

Министр подчеркнул, что застройщиков проекта в Литве и Эстонии также интересует, как будет проходить строительство основной трассы в Латвии.

В то же время министр сообщения Каспарс Бришкенс признал, что не ожидал, что согласование информационного отчета займет пять месяцев. При этом он пояснил, что этот отчет "чрезвычайно сложный" и что подобный доклад по проекту "Rail Baltica" будет доступен правительству впервые.

"Определенный дискомфорт был, что это потребовало столько месяцев. Мы получаем сигналы от партнеров по Европейскому союзу, что от Латвии, как и от других стран Балтии, ожидаются четкие и недвусмысленные сигналы о том, что мы будем двигаться вперед в политическом отношении, в противном случае мы можем получить меньше финансирования при актуальном финансовом вызове", - сказал Бришкенс.

Докладу о "Rail Baltica" присвоен статус секретности, что не позволяет опубликовать документ. Бришкенс пообещал, что отчет будет рассекречен после обсуждения в правительстве. Министр заявил, что в докладе также содержится конфиденциальная информация, которая не будет разглашаться.

В июне этого года премьер-министры стран Балтии подпишут договор об этапах реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" Об этом в большом интервью информационному агентству LETA сообщила координатор Северо-Балтийского коридора TEN-T (в сеть входит и Rail Baltica) Генерального директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Катрина Траутман. Из ее слов следует, что приоритетом объявлено возведение основной трассы "Rail Baltica". Соединение с Ригой тоже будет, но, вероятно, лишь на втором этапе строительства.

Фактически слова Траутман - это официальное подтверждение: может быть отложено строительство так называемого "Рижского кольца", которое соединяет Rail Baltica с Рижским Центральным вокзалом и аэропортом, и, соответственно, предусматривает создание пассажирских станций внутри и вокруг столицы. Сначала предстоит возвести главную трассу от морского побережья Эстонии - через все три страны Балтии - к границе Литвы и Польш

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