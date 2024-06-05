Ни у одного учреждения не зажглась красная лампочка в отношении инвесторов Андрейсалы, заявил в эфире Латвийского радио мэр Риги Вилнис Кирсис.

В контексте самого проекта лампочка зажглась при виде визуализаций проекта, которые показали, что интенсивность и высота планируемой застройки не соответствуют планам самоуправления. Таким образом инвесторы продемонстрировали свое превосходство, добавил Кирсис.

Он напомнил, что перед подписанием меморандума о сотрудничестве самоуправление консультировалось с рядом учреждений, и красную лампочку не зажгло ни одно из них.

Мэр заявил, что частный землевладелец может застраивать свою землю по своему желанию, и самоуправление не может ничего остановить, тем не менее придется соблюдать условия застройки, установленные самоуправлением.

Как сообщалось, Рижская дума потребует от инвестора Андрейсалы Eagle Hills объяснений относительно возможных самовольных действий и несоблюдения подписанного меморандума о сотрудничестве. После того, как объяснения будут получены, самоуправление не исключает одностороннего отступления от меморандума о сотрудничестве.

Рижское самоуправление подчеркивает, что подписало меморандум с Eagle Hills, добросовестно предполагая, что застройщик будет выполнять его условия как о букве, так и по духу, а также оценив намерения инвестора развивать деградированную территорию.

Самоуправление заявило, что подписанный в начале этого года с Eagle Hills меморандум о сотрудничестве является продолжением меморандума, подписанного весной 2023 года бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом с семейной компанией политика Айнара Шлесерса Riga Port City.

Как сообщили агентству LETA представители Eagle Hills, проект Riga Waterfront в Андрейсале является крупнейшей частной инвестицией в недвижимость, которая была привлечена в Ригу с момента восстановления независимости, и цель девелоперов состоит в том, чтобы создавать долгосрочные ценности и превосходную архитектуру.

Представители Eagle Hills заявили, что компания никогда не хотела развивать рижский проект не в соответствии с существующей нормативной базой.

В Eagle Hills заявили, что в настоящее время разрабатываются новые условия застройки для входящих в проект территорий, и проект будет развиваться в соответствии с действующими нормами.

Общие инвестиции в проекта Riga Waterfront должны составить 3 миллиарда евро.

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