В субботу, 8 июня, на выборах в Европарламент некий мужчина пытался проголосовать на 78-м избирательном участке (это здание Рижской Государственной гимназии на бульваре Райниса), предъявив удостоверения пенсионера и тренера, сообщает агентство LETA.

Мужчина долго находится в помещениях участка. С собой у него не было ни паспорта, ни eID-карты - это единственные документы, которые годны для предъявления на избирательном участке. Мужчина пытался получить доступ к голосованию, предъявляя разные документы. Была и группа поддержка - мужчина пришел на участок со знакомым.

После беседы с работниками участка мужчины отправились восвояси.

Председатель участковой избирательной комиссии Дайна Гулбиня рассказала агентству LETA, что подобный случай отсутствия при себе необходимого документа, удостоверяющего личность - первый в ее практике. Бывали ситуации, когда срок действия документа истек.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно проголосовать, кто имеет право голоса, где можно выполнить гражданский долг - читайте здесь.

На 78-м избирательном участке в здании Рижской Государственной 1-й гимназии время от времени образовывается небольшая очередь, но в целом процесс идет гладко. Большинство избирателей знают процедуру выборов, но есть граждане, которым процедуру объясняют сотрудники избирательного участка, сообщает LETA.

Здание гимназии - статусное и популярное: именно здесь собирались голосовать, например, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и ее однопартийцы.

Всего в Латвии в восемь утра открыли двери 945 избирательных участков. Как сообщила Центральная избирательная комиссия, в первые два часа выборы проходили спокойно и без инцидентов.

Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, в Латвии в три предыдущих дня голосования на выборах в Европарламент проголосовали 128 938 избирателей, или 8,37% избирателей, имеющих право голоса.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !