Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила результаты выборов в Европарламент по Латвии. Первое место с 25,7% голосов заняло правящее "Новое Единство". На втором месте - оппозиционное Национальное объединение, получившее поддержку 22,08% избирателей.

Эти политические силы получат по 2 мандата депутата Европарламента. По одному мандату достанется Latvijas Attīstībai, "Объединенный список", "Согласие", "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные".

На данный момент, согласно официальной информации Центральной избирательной комиссии голоса распределились так:

"Новое Единство" - 25,7%, 2 мандата - Валдис Домбровскис, Сандра Калниете;

Национальное объединение - 22,08%, 2 мандата - Роберт Зиле, Рихардс Колс

Latvijas Attīstībai - 9,36% 1 мандат - Иварс Иябс;

"Объединенный список" - 8,18%, 1 мандат - Рейнис Познякс

"Прогрессивные" - 7,42% 1 мандат - Мартиньш Стакис

"Согласие" - 7,14% 1 мандат - Нил Ушаков

"Латвия на первом месте"- 6,16%, 1 мандат - Вилис Криштопанс.

Ниже проходного барьера остались партии:

Новая Консервативная партия - 1,50%

Партия Центра - 1,72%

Объединение "Младолатыши" - 2,13%

"Tautas varas spēks" - 0,34%

Движение "Par!" - 0,32%

"Суверенная власть" - 2,62%

"Tauta. Zeme. Valstiskums." - 0,58%

Союз "зеленых" и крестьян - 2,28%

"Стабильность" - 1,98%.

Этнический фактор: как распределились голоса по регионам?

В Риге, где проживает много русскоязычных избирателей, партии, ориентированные на эту группу электората, получили достаточно скромные результаты. В столице победило "Новое Единство" (22,42%), далее следует Национальное объединение (19,04%), третье - "Согласие" с 11,98%. Чуть меньше поддержка "Прогрессивных" - 11,20%, у Latvijas Attīstībai - 7,52%,. У "Латвии на первом месте" - 6,18%, у "Объединенного списка" - 6,06%.

В столице за "Суверенную власть" проголосовали 3,45% избирателей, за "Стабильность" - 2,84%.

В Латгалии - в еще одном регионе с большей долей русскоязычных в населении - победило все же "Согласие" (17,85%), на втором месте с небольшим отрывом - "Новое Единство" (16,91%). Далее - Нацобъединение (12,50%), "Латвия на первом месте" (11,49%), Latvijas Attīstībai (7,21%), "Объединенный список (5,59%). В Латгалии пятипроцентный барьер преодолели "Суверенная власть" (5,32%) и "Стабильность" (6,02%), оставшиеся за чертой в масштабах страны. Остальные партии, включая "Прогрессивных", в Латгалии барьер не взяли.

В Даугавпилсе у "Согласия" - убедительная победа: 35,81% поддержки. На втором месте - "Латвия на первом месте" (11,43%). В отдельно взятом Даугавпилсе барьер взяли все политические силы, ориентированные на русскоязычного избирателя: "Стабильность" - 10,35%, "Суверенная власть" - 7,01%, Партия Центра (фактически Русский союз Латвии - 6,68%. В масштабах страны эти партии остались за чертой. Из партий, ориентированных преимущественно на латышского избирателя, выше барьера в Даугавпилсе только "Новое Единство" - 7,68%.

В Резекне первое место у "Латвии на первом месте", которая незадолго до выборов заключила договор о сотрудничестве с партией Kopā Latvijai снятого с должности мэра города Александра Барташевича - 15,63%. У Нацобъединения - 14,69%, у "Согласия" - 13,65%, у "Нового Единства" - 13,36%, у "Суверенной власти" - 6,91%, у "Стабильности" - 6,59%., у Latvijas attīstībai - 6,41%.

Характерно, что в остальных трех регионах - Видземе, Курземе и Земгале - шесть партий, получивших представительство в Европарламенте, взяли 5%-й барьер. Одна партия - "Согласие" - в этих трех регионах барьер не взяла, фактически избрание Нила Ушакова обеспечено преимущественно голосами в Риге и Латгалии.

В Видземе триумфатор - "Новое Единство", за которое проголосовали более 28, 28%% избирателей, второе место - у Нацобъединения (24,22%). С большим отрывом от лидеров барьер взяли Latvijas attīstībai, "Объединенный список", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные". Партия "Согласие" в Видземе не сумела преодолеть 5%-й барьер, получив поддержку лишь 3,79% избирателей. При этом в Юрмале "Согласие" получило поддержку 10,93% избирателей.

В Курземе Национальное объединение вырвало первое место у "Нового Единства" (27,26% и 25,90% соответственно). "Объединенный список", который традиционно имеет высокую поддержку в Лиепае, получил 11,77% голосов. Барьер преодолели Latvijas attīstībai, "Латвия на первом месте", "Прогрессивные". За "Согласие" в Курземе проголосовали только 2,29% избирателей.

В Земгале "Согласие" также не взяло барьер, получив поддержку только 2,91% граждан. Первое место в этом регионе у "Нового Единства" - 27,24%, второе - у Нацобъединения - 24,56%. В Земгале взяли барьер Latvijas attīstībai, "Объединенный список", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные".

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