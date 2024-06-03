В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям Национальное объединение и каковы его шансы получить представительство в Европарламенте.
Что обещают? В сфере внешней безопасности Нацобъединение обещает бороться за то, чтобы все страны ЕС выделяли не менее 2% от ВВП на оборону, способствовать росту военного производства, расширению присутствия НАТО в Европе, за вступление Украины в ЕС и НАТО. В сфере внутренней безопасности акцент делается на борьбу с неконтролируемым притоком мигрантов. Нацобъединение выступает за то, чтобы ЕС был союзом национальных равноправных государств, а не федерацией. Также Нацобъединение намерено бороться, чтобы латышский язык стал языком европейских институций.
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