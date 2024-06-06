В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям партия "Новое Единство" и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? Основной упор - на безопасность. "В этом году исполняется двадцать лет с момента вступления Латвии в ЕС. Во время, когда Россия продолжает брутальную войну против Украины, единство ЕС важно как никогда. Вместе и в единстве с нашими союзниками мы являемся самой крупной экономикой мира с огромным потенциалом играть гораздо более значительную роль в геополитике", - сказано в программе. "Новое Единство" - премьерская, главная партия страны, имеющая самое большое представительство в 14-м Сейме - подчеркивает, что ее политики уже показали себя на международном уровне. Для "Нового Единства" плотное сотрудничество с ЕС и НАТО, США - это неотъемлемая часть идеологической самоидентификации, как для ни одной другой латвийской партии.