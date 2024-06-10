В Екабпилсе продолжается самый масштабный строительный процесс в истории города — реконструкция защитной дамбы на Даугаве. Учитывая горький опыт прошлогоднего наводнения, укрепляются склоны дамбы и строятся специальные системы. В настоящее время дамба полностью разобрана на двух участках. Для объяснения причин этих работ Vidusdaugavas televīzija отправилась на место событий.

Если бы разрыв дамбы на Даугаве произошел во время январского наводнения прошлого года, большая часть Екабпилса оказалась бы под водой. В настоящее время разрыв создан намеренно и не представляет никаких рисков. Однако необычная картина привлекла внимание многих жителей Екабпилса.

Строители, разобрав фрагмент защитной дамбы на Даугаве, позволили взглянуть на проект с необычной стороны. Теперь можно увидеть исторический вид: слои, из которых состоит дамба, строительство которой началось после наводнения 1981 года.

Руководитель строительных работ Jēkabpils PMK Янис Димантс рассказал об этом подробнее. "Сейчас можно отлично увидеть, как сформировалась защитная дамба города Екабпилс и что находится под ней. Здесь мы видим, что достигли слоя доломита. Над слоем доломита находится слой глины, а над слоем глины насыпанный грунт. Также можно увидеть старый асфальт, когда защитной дамбы еще не было. Это старый асфальт улицы Плявиню", — сообщил он.

Строители разобрали защитную дамбу на Даугаве в двух местах — возле парка Струве и на улице Варпу. В компании Jēkabpils PMK объяснили, что это будет сделано в пяти местах с целью создания систем для предотвращения наводнения.

"На протяжении всей дамбы в пределах города, длиной 5,2 километра, на сухом склоне дамбы будет построена дренажная система. Дренаж предназначен для перехвата грунтовых вод, которые проходят через тело дамбы к Даугаве, и отвода их в Даугаву, не через тело дамбы", — объяснил Янис Димантс.

Самые масштабные системы для предотвращения наводнения предусмотрены в двух местах — возле парка Струве и в конце улицы Виестура. Конструкция будет выполнена из железобетонных стен толщиной 30 сантиметров, высотой около восьми метров, большая часть которых будет находиться внутри дамбы. Система будет очень мощной, объясняет руководитель строительных работ Jēkabpils PMK Янис Димантс.

"Если зимой сработает обратный клапан или заслонка, эти воды с помощью насосов, которые очень мощные — 600 литров в секунду, будут откачиваться обратно в Даугаву, таким образом обеспечивая, что подножие дамбы и тело дамбы будут всегда сухими и грунтовые воды не будут их увлажнять", — рассказал Димантс.

Малые системы для предотвращения наводнения будут состоять из двух колодцев — один будет собирать воду, а другой в случае наводнения не позволит воде попасть за дамбу. Жителям не нужно беспокоиться, так как после строительства конструкции отверстия будут засыпаны. Также строитель подчеркивает, что такие системы не будут мешать людям передвигаться по дамбе.

На строительной площадке кипит работа. Ежедневно в работах задействованы в среднем 70-80 рабочих — не только из Jēkabpils PMK, но и от компаний-субподрядчиков. Всего на объекте представлены восемь строительных компаний.

Наряду с созданием систем против наводнения рабочие укрепляют склоны дамбы. На сухом склоне будет уложен геотекстиль и восстановлен слой земли, а влажный склон будет состоять из большего числа слоев.

"С влажной стороны это слабофильтрующий грунт, минеральный грунт с коэффициентом фильтрации менее 0,5 метра в сутки. Далее идет бентонитовая глиняная подстилка, которая задерживает воду. Взаимодействуя с водой, она набухает и не пропускает воду. Затем снова идет минеральный грунт, геотекстиль, и в зависимости от местоположения — каменная насыпь или бетонная поверхность", — поведал Димантс.

Одновременно проект предусматривает обновление улицы Плявиню, прилегающей к дамбе. В настоящее время строится дренаж и напорная канализация, а также планируется реконструировать часть теплотрассы, а также сети слабого тока и освещения. Руководитель Jēkabpils PMK пояснил, что в этом году планируется выполнить работы, связанные с безопасностью дамбы, а в следующем году — создать рекреационные и экологические объекты.

Контракт на строительные работы защитной дамбы на Даугаве является самым дорогим в истории Екабпилса. Его стоимость превышает 16,9 миллионов евро, финансируемых Европейским фондом регионального развития, государством и муниципалитетом.

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