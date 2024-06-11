Предложение премьера Эвики Силини выдвинуть действующего еврокомиссара Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство") уже на третий срок в Еврокомиссию было единогласно поддержано аплодисментами всеми министрами. Ранее выдвижение поддержали все партии, входящие в правящую коалицию.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что Валдис Домбровскис, претендующий на третий срок в Еврокомиссии, остается популярным политиком в латвийском обществе. По итогам выборам в Европарламент, Домбровскис, получив более 90 тысяч плюсов от избирателей от победившей партии "Новое Единство", став самым популярным кандидатом в депутаты. Поэтому, по словам Силини, можно говорить о том, что выдвижение Домбровскиса поддерживается и обществом.

Премьер отметила, что нынешний пост Домбровскиса - исполнительного вице-президента Еврокомиссии, комиссара, отвечающего за экономику и торговлю - очень важный и влиятельный. Это самая высокая должность не только для латвийских политиков, но и в масштабе всего региона Балтии и Польши. Ранее Домбровскис отвечал в Еврокомиссии за финансовую отрасль.

Отвечая в удаленном формате на вопросы министров, Валдис Домбровскис отметил, что вложения в оборону будут, и в политике ЕС будут учитываться особенности стран, которые наиболее, в силу географического положения, подвержены большим угрозам безопасности.

Министерству иностранных дел поручено проинформировано генерального секретаря Совета ЕС о выдвижении Латвией в еврокомиссары Валдиса Домбровскиса.

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