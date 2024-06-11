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Невзирая на то, что рассматривалось много драматических сценариев исхода выборов, курс Европарламента в итоге останется неизменным, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом он заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Результаты выборов, по мнению президента, показывают, что невзирая на громкие события в отдельных странах - - во Франции распущен парламент и объявлены досрочные национальные выборы - курс Европарламент останется в целом неизменным. Ранее сообщалось, что фактически по итогам выборов не произошло радикального "поправения" Европарламента, которое предсказывалось ранее - "центр" устоял.

В то же время Ринкевич отметил две темы, по которым мнение в европейских странах расходится -это миграция и "зеленый курс".

По словам президента, обнадеживающая новость в том, что вопросы обороны и поддержки Украины останутся актуальными в повестке дня ЕС.

Уже сегодня правительство Эвики Силини ("Новое Единство") может принять решение о выдвижении на должность еврокомиссара нынешнего вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"). Президент одобрил эти действия, назвав их закономерными: "Надо ясно сказать, кто кандидат".

В то же время президент подчеркнул, что это только начало политического процесса - сначала должен быть утвержден глава Еврокомиссии, и только затем пойдет речь об утверждении еврокомиссаров. Здесь Ринкевич прогнозирует большую борьбу. По словам президента, важно за какую сферу будет отвечать еврокомиссар от Латвии. Совсем необязательно, что в следующем составе Еврокомиссии Домбровскис будет отвечать за ту же сферу, что и сейчас. В Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн Валдис Домбровскис занимает значимую должность комиссара финансовых услуг. Ринкевич выразил надежду, что опыт Домбровскиса помогут им и в следующей Еврокомиссии занять важный пост.

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