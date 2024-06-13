Foto: Evija Trifanova/LETA

В своем отчете о работе правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") выразила удивление, что в период, когда пост министра сообщения в 2018-2022 годах занимал Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия), правительство не было проинформировано о ходе проекта Rail Baltica. Также премьер сказала, что "RB Rail" и "Eiropas Dzelzceļa līnijās" несут ответственность за то, как они реализовали этот проект и насколько хорошо этим проектом управляли.

Днем ранее на совместной пресс-конференции с президентом страны Эдгаром Ринкевичем Силиня сказала, что после отчета Госконтроля о ходе реализации Rail Baltica возникают обоснованные опасения, что прежде принятые решения потребуют оценки правоохранительных органов.

В своей речи в Сейме премьер также напомнила, что межправительственное соглашение по этому проекту подписывал еще премьер Марис Кучинскис (тогда - Союз "зеленых" и крестьян, сейчас - "Объединенный список"), и тогда "ситуация была более обнадеживающей". Марис Кучинскис возглавлял Кабинет министров еще до 2018 года.

"На данный момент, конечно, цены выросли и задачи стали гораздо понятнее, поскольку начались настоящие проектные работы, но что я могу сказать со своей стороны – самотек проекта "Rail Baltica" закончился", - подчеркнула Силиня.

По словам премьера, Госконтроль утверждает, что решения по проекту принимались как-то сами собой. "И я действительно удивляюсь: как могло быть, что во времена Талиса Линкайтса (экс-министр сообщения в 2018-2002 годах, представитель Новой Консервативной партии-Ред) правительство не было полностью информировано о том, что Министерство сообщения планирует сделать?", - вопрошала Силиня с трибуны Сейма.

"И те люди, которые за эти годы получали несколько десятков миллионов евро как в "RB Rail", так и в "Eiropas Dzelzceļa līnijās", безусловно, несут ответственность за то, как они реализовали этот проект и насколько хорошо этим проектом управляли", - подчеркнула премьер.

Сейчас, по словам Силини, наступила некая ясность по объему затрат на проект, правительство настаивает на том, что Рига должна быть включены в первый этап реализации Rail Baltica. Но ясно, что проект не будет таким, как считалось прежде, придется рассчитывать на меньшие деньги.

Эвика Силиня, как и ранее президент Эдгар Ринкевич, акцентировала то, что проект Rail Baltica - не только пассажирский, но и рассматривается как объект военной мобильности.

"Нам нужно осознать, каким действительно будет экономическая выгода от этого проекта для Латвии и для Балтии в целом, поскольку это не только вопрос пассажирских перевозок, это вопрос о военной мобильности, о нашем соединении в Европой", - признала премьер-министр.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit