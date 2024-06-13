В своем отчете о работе правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") выразила удивление, что в период, когда пост министра сообщения в 2018-2022 годах занимал Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия), правительство не было проинформировано о ходе проекта Rail Baltica. Также премьер сказала, что "RB Rail" и "Eiropas Dzelzceļa līnijās" несут ответственность за то, как они реализовали этот проект и насколько хорошо этим проектом управляли.

Днем ранее на совместной пресс-конференции с президентом страны Эдгаром Ринкевичем Силиня сказала, что после отчета Госконтроля о ходе реализации Rail Baltica возникают обоснованные опасения, что прежде принятые решения потребуют оценки правоохранительных органов.

В своей речи в Сейме премьер также напомнила, что межправительственное соглашение по этому проекту подписывал еще премьер Марис Кучинскис (тогда - Союз "зеленых" и крестьян, сейчас - "Объединенный список"), и тогда "ситуация была более обнадеживающей". Марис Кучинскис возглавлял Кабинет министров еще до 2018 года.

"На данный момент, конечно, цены выросли и задачи стали гораздо понятнее, поскольку начались настоящие проектные работы, но что я могу сказать со своей стороны – самотек проекта "Rail Baltica" закончился", - подчеркнула Силиня.

По словам премьера, Госконтроль утверждает, что решения по проекту принимались как-то сами собой. "И я действительно удивляюсь: как могло быть, что во времена Талиса Линкайтса (экс-министр сообщения в 2018-2002 годах, представитель Новой Консервативной партии-Ред) правительство не было полностью информировано о том, что Министерство сообщения планирует сделать?", - вопрошала Силиня с трибуны Сейма.

"И те люди, которые за эти годы получали несколько десятков миллионов евро как в "RB Rail", так и в "Eiropas Dzelzceļa līnijās", безусловно, несут ответственность за то, как они реализовали этот проект и насколько хорошо этим проектом управляли", - подчеркнула премьер.

Сейчас, по словам Силини, наступила некая ясность по объему затрат на проект, правительство настаивает на том, что Рига должна быть включены в первый этап реализации Rail Baltica. Но ясно, что проект не будет таким, как считалось прежде, придется рассчитывать на меньшие деньги.

Эвика Силиня, как и ранее президент Эдгар Ринкевич, акцентировала то, что проект Rail Baltica - не только пассажирский, но и рассматривается как объект военной мобильности.

"Нам нужно осознать, каким действительно будет экономическая выгода от этого проекта для Латвии и для Балтии в целом, поскольку это не только вопрос пассажирских перевозок, это вопрос о военной мобильности, о нашем соединении в Европой", - признала премьер-министр.

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