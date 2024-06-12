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В среду, 12 июня, Госконтроль представил результаты двух ревизий реализации железнодорожного проекта Rail Baltica - как в масштабах всех трех стран Балтии, так и отдельно Латвии. За семь лет расходы на проект возросли вчетверо в масштабе Балтии - с 5,6 млрд евро до 20,3 млрд евро, в Латвии - с 1,97 млрд евро до 9,6 млрд евро, сообщил на пресс-конференции глава Госконтроля Эдгар Корчагин.

Главные выводы, которые сделал Госконтроль, оценивая реализацию проекта в Латвии:

  • К принятию решений и в надзор реализации проекта был недостаточно вовлечен Кабинет министров. То есть, правительство не всегда было в курсе, что Министерство сообщения увеличивало объем проекта, и соответственно, смету.

  • Изначально, еще в 2016 году, в утвержденный объект проекта Rail Baltica не были включены региональные станции, и в дальнейшем число этих станций менялось. В смете затрат на возведение таких станций фигурирует сумма в 102, млн евро, из которых сейчас доступны 3,3 млн евро.

  • Объемы узла Рижского Центрального пассажирского вокзала существенно менялись по ходу реализации проекта. Сейчас это не только непосредственно железнодорожные пути и новый мост, но и здание Рижского центрального вокзала и другие сопутствующие объекты. Общая сумма затрат, по последним оценкам, может достичь 888 миллионов евро. При этом сейчас строительство ведется в соответствии с договором и объемом, утвержденными 2019 году. Как и в случае с региональными станциями, правительство не получало вовремя информацию о существенном увеличении объема проекта, и соответственно, планируемой суммы затрат.

  • В смете расходы на строительство основной трассы возросли в семь раз, составив примерно 8,7 млрд евро. Это объясняется неточной первоначальной оценкой затрат из-за отсутствия инструкций по проектированию строительства Rail Baltica. Исследование ситуации Госконтролем показало, что с момента утверждения этих инструкций в 2018 году они уточнялись более 100 раз. Проектные работы задерживаются и завершены только на 54%. Хотя первоначальный установленный срок завершения работ - конец 2021 года, их планируется полностью закончить к концу 2027 года. Это создает риск полного или частичного погашения предоставленной на данный момент финансовой поддержки ЕС.

Ревизионные учреждения всех трех стран Балтии пришли к следующим выводам о существенных аспектах и проблемах проекта Rail Baltica:

Прогнозируемые затраты на проект Rail Baltica выросли более чем в четыре раза – с 5,8 млрд. евро в 2017 году до 23,8 млрд евро евро в 2023 году;

  • Проект отстает от графика минимум на пять лет - первый этап планируется завершить только в 2030 году;

  • Глобальное управление рисками проекта с 2019 года во всех трех странах Балтии существенно не улучшилось;

  • Правительства и парламенты стран Балтии не всегда были проинформированы о возможных проблемах, и в странах Балтии отличаются подходы к вовлечению правительства и парламента в надзор проекта;

  • Единственное совместное решение стран Балтии об управлении инфраструктуры - о том, что в каждом государстве будет отдельный управляющий. В Латвии по-прежнему определен только временный управляющий инфраструктурой. Ранее, напомним, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") неоднократно подчеркивала, что неясно, кто в нашей стране является хозяином проекта.

  • Ответственные министерства стран Балтии не приняли решения о модели обеспечения поездами (о закупке), ни о том, кто будет отвечать за исполнение этой задачи.

Дефицит средств и риски со стороны ЕС

По оценкам трех ревизионных учреждений стран Балтии, для полной реализации проекта Rail Baltica необходимо дополнительно найти 19 миллиардов евро. Эстонии нужно изыскать 2,7 млрд евро, Латвии - 7,6 млрд евро, Литве - 8,7 млрд евро.

Чтобы справиться с растущими затратами и жестким требованием запустить основную трассу до 2030 года, правительства Эстонии, Латвии и Литвы готовятся сократить объем работ, которые должны быть завершены к 2030 году. Планируется, сосредоточиться на строительстве главной железнодорожной линии. Сокращение масштабов ("первый этап")

означает, что региональные станции будут построены позже или же сейчас, но с минимальной функциональностью и на отдельных участках железнодорожной линии будет построен только один путь вместо двух.

Планируемое сокращение масштабов проекта почти вдвое сократит ожидаемый дефицит бюджета к 2030 году. Предполагаемый дефицит первого этапа в этом случае составит 10,1 миллиарда евро для трех стран в целом (1,8 млрд евро - для Эстонии, 4,4 млрд евро - для Латвии и 3,9 млрд евро - для Литвы).

Однако нет уверенности в том, сколько средств будет выделено на проект Rail Baltica из Европейского инструмента соединения инфраструктуры (это главный источник финансирования) в следующем периоде финансового планирования ЕС - с 2028 года, и каким будет объем финансирования. Сейчас 85% затрат на проект Rail Baltica покрывает европейское финансирование, 15% составляет государственное софинансирование.

То, что следующий период финансового планирования ЕС начинается в 2028 году и могут измениться правила игры, то это может создать большие риски для завершения первого этапа строительства в 2030 году, подчеркивает Госконтроль.

Почему забыли о поездах?

Даже если первый этап строительства железной дороги завершится к 2030 году, существует риск, что в 2031 году по железной дороге не будут курсировать поезда. По имеющимся оценкам ситуации, закупка поездов может занять восемь лет. В настоящее время министерства, ответственные за закупку поездов, еще не решили, как следует приобретать международные поезда - брать ли подвижной состав в аренду или в собственности, требовать ли от пассажирских перевозчиков именно приобретать поезда.

Следует отметить, что затраты на приобретение поездов, а также содержание и эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры не включены в бюджет проекта и не могут быть профинансированы из средств ЕС.

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