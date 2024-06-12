Запуск железнодорожного проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии существенно задерживается - как минимум на пять лет, сообщил в среду государственный контролер Эдгар Корчагин в эфире Латвийского радио.

Также ревизоры пришли к выводу, что стоимость проекта значительно выросла во всех трех странах Балтии.

Государственный контроль констатировал, что решения по данному проекту не были прозрачными и понятными, сказал Корчагин в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама".

По его словам, в ходе ревизии Госконтроль оценил удорожание проекта, конкретные элементы, которые привели к увеличению затрат, и их обоснованность.

Корчагин подчеркнул на LTV, что сейчас предстоит очень тщательно работать над привлечением финансирования, которое доступно до 2027 года. Также необходимо понять, откуда правительства возьмут деньги для дальнейшей реализации проекта – будет ли это частный инвестор или будет найдено другое решение.

"Мы видим очень большую решимость как правительств, так и исполнителей проекта реализовать проект, поэтому есть все надежды на его успешную реализацию", - добавил госконтролер.

По его словам, ревизионное заключение, которое публикует сегодня Госконтроль — первое, но не последнее по проекту.

Отвечая на вопрос, в каком направлении Госконтроль смотрел в своей проверке, Корчагин сказал Латвийскому радио, что вместе с коллегами из ревизионных учреждений Эстонии и Литвы Госконтроль обратился к двум главным вопросах - какова общая стоимость проекта и сроки, когда мы можно рассчитывать на его реализацию.

Время и деньги — два основных аспекта, а с выводами ревизоров общественность будет ознакомлена сегодня.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !