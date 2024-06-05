Во вторник, 11 июня, будет опубликован отчет о реализации проекта Rail Baltica не только в Латвии, но и во всех трех странах Балтии, с таким анонсом на совместной пресс-конференции выступили президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Невзирая на то, что пока итоги ревизии неизвестны, Силиня уже подчеркнула, что не хотела бы, чтобы проект дальше реализовывался так, как это было до сих пор. А Ринкевич сообщил, что планирует встретиться на следующей неделе с главой Госконтроля.

Также, по словам Силини, правительство на следующей неделе рассмотрит доклад о ситуации с проектом Rail Baltica в целом. По словам премьера, она надеется, что доклад даст возможность понять, как реализовывать проект дальше, какое приблизительно есть финансирование.

"Детальный отчет такого уровня еще не рассматривался в правительстве, и мы будем первым правительством, которое это сделает", - акцентировала Силиня.

Напомним, что строительство Rail Baltica в Риге идет уже несколько лет, за это время сменилось как минимум два правительства и министра сообщения.

К осени, максимум до конца этого года, Кабинету министров предстоит определиться с моделями финансирования Rail Baltica. Силиня дала понять, что может идти не только о европейском и государственном финансировании, но и о том, что, возможно, придется искать альтернативные модели финансирования проекта. Этот вопрос будет решаться на уровне всех трех стран Балтии.

По словам Силини, уже состоялся разговор с министром сообщения Каспарсом Бришкенсом ("Прогрессивные") о том, что действовавшая до сих пор модель управления проектом не эффективна и должна быть изменена. Соответственно, впереди у правительстве и решение о разработке и утверждении новой модели.

"Проект вырос из детской кроватки и должен выйти на другой уровень", - к такому образу прибегла Эвика Силиня.

На прямой вопрос Латвийского телевидения, можно ли уже сейчас срочно найти деньги на Rail Baltica, поскольку по некоторым оценкам не хватает около 30 млн евро, Силиня ответила так: "Я не готова оплачивать счета, правительство это не то учреждение, которое оплачивает счета. Если у меня не будет уверенности, что все законно, что подтвердят соответствующие правоохранительные учреждения". Премьер-министр отметила, что ей в принципе не совсем понятно, как мог образоваться подобный недостаток средств.

В свою очередь президент Эдгару Ринкевичу пришлось отвечать на вопрос, уверен ли он вообще в том, что проект Rail Baltica будет реализован и завершен.

"Я думаю, что мы все, как общество, получим эту уверенность только после ряда шагов. Первый шаг - то, о чем говорила премьер, доклад о реализации проекта во всем странах Балтии, включая анализ Госконтроля по Латвии. Предложения о том, что делать дальше. На следующей неделе мы встретимся с г-ном Корчагиным (глава Госконтроля - Ред), чтобы обсудить эти вопросы, детально ознакомиться с этим докладом. Это первое. Второе - то, о чем говорила премьер, правительство будет продвигать эти вопросы на следующей неделе", - сказал Ринкевич.

По словам президента, когда "дискуссии завершатся, когда будет отчет Госконтроля, я думаю, у нас всех, как у общества, будет возможность понять, на какие вопросы у нас есть ответы, а на какие - ответов нет". Ринкевич подчеркнул, что при оценке ситуации опирается "на конкретные факты и решения".

Говоря о Rail Baltica в целом, президент подчеркнул, что этот проект очень важен для всех трех стран Балтии. Во-первых, с точки зрения военной мобильности и безопасности, хотя изначально этот аспект не был самым значимым - но сейчас из-за агрессии России в Украине ситуация в Европе изменилась. Во-вторых, экономический аспект - нужна интеграция в общеевропейскую транспортную систему, сказал президент.

Что происходит с Rail Baltica?

Из-за роста расходов Министерство финансов не согласовывает в течение нескольких месяцев секретный информационный отчет о дальнейшем развитии "Rail Baltica", разработанный Министерством сообщения, сообщил ранее министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Общие расходы Латвии на проект "Rail Baltica" пять лет назад оценивались примерно в 1,9 млрд евро, но сейчас расходы на его первую очередь увеличилась как минимум в три раза, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в понедельник, 3 июня, после заседания коалиции.

Известно, что уже образовался долг перед строителями в объеме примерно 39 млн евро. За день до момента, когда из-за неоплаченных счетов Eiropas Dzelzceļa līnijas, ответственное за латвийскую часть Rail Baltica, теоретически должна была подать заявление о своей неплатежеспособности, объединение строителей BERERIX все же получило почти 8 миллионов, сообщило Латвийское радио. Ранее в отставку ушло все правление Eiropas Dzelzceļa līnijas, на смену пришло новое правление.

В июне этого года премьер-министры стран Балтии подпишут договор об этапах реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica". Об этом в большом интервью информационному агентству LETA сообщила координатор Северо-Балтийского коридора TEN-T (в сеть входит и Rail Baltica) Генерального директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Катрина Траутман. Из ее слов следует, что приоритетом объявлено возведение основной трассы Rail Baltica. Соединение с Ригой тоже будет, но лишь на втором этапе строительства, который, вероятно, будет реализован после 2030 года.

Фактически слова Траутман - это официальное подтверждение: может быть отложено строительство так называемого "Рижского кольца", которое соединяет Rail Baltica с Рижским Центральным вокзалом и аэропортом, и, соответственно, предусматривает создание пассажирских станций внутри и вокруг столицы. Сначала предстоит возвести главную трассу от морского побережья Эстонии - через все три страны Балтии - к границе Литвы и Польши. Латвия же все последние годы проводила строительные работы именно в Риге.

Уже начаты работы по возведению первых опор будущего нового железнодорожного моста через Даугаву в Риге, но известно, что денег на возведение свай точно не хватит.

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