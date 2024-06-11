Во вторник, 11 июня, в закрытой части заседания правительство заслушало отчет Министерства сообщения о реализации проекта "Rail Baltica", стоимость которого может возрасти в четыре раза. Затраты на железнодорожный проект должны быть оптимизированы, а расходы не должны оказывать негативное влияние на дефицит госбюджета, решило правительство. Один из главных моментов - "Rail Baltica" теперь рассматривается, в том числе как объект военной мобильности, планируется привлекать различные источники финансирования - иностранное, а также государственно-частное партнерство.

Напомним, программа De Facto Латвийского телевидения сообщила, что расходы на проект могут возрасти вчетверо. Затраты на первую очередь Rail Baltica во всех трех странах Балтии могут превысить 15 млрд евро, а латвийская ее часть — 6 миллиардов. Европа, финансирующая проект на большую часть, настаивает на том, что на первом этапе должна быть построена основная трасса, поэтому Латвию тревожит, когда будет возведено так называемое "Рижское кольцо" - ответвление в столицу, ведь многие объекты в городе уже возводятся.

Сегодня Кабинет министров опубликовал распоряжение, в котором говорится о том, какие решения по реализации первого этапа проекта "Rail Baltica" нужно реализовать до 2030 года.

Министерство сообщения предложило правительству:

-Утвердить часть объема проекта, который полностью финансируется из Европейского инструмента соединения инфраструктуры и софинансирования государственного бюджета. При этом софинансирование Латвийского государства составит 15% от для транспортной инфраструктуры и 50% для нужд военной мобильности.

-Принять к сведению, что есть части проекта, на реализацию которых нельзя привлечь средств Европейского инструмента соединения инфраструктуры и софинансирования. Предполагается, что

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