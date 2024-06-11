В этом году необходимо с уверенностью определить "истинного хозяина" в реализации проекта Rail Baltica, который возьмет на себя ответственность в том числе за то, чтобы при реализации проекта делались самые лучшие заказы, заявила в понедельник после совещания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Сейчас такого настоящего хозяина для реализации проекта Rail Baltica нет, подчеркнула она.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что расходы Латвии на первую очередь проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica могут составить 6,4 млрд евро, Силиня ответила, что такое крупное финансирование в ближайшем будущем не рассматривается и что еще нужно работать над моделями финансирования.

При этом обнародованная в понедельник информация о такой крупной сумме не стала для главы правительства большим сюрпризом, поскольку, учитывая прозвучавшее ранее, она об этом догадывалась.

Во времена предыдущих правительств сохранялась слишком большая секретность и непросматриваемость этого проекта в целом вызвала несколько нерешенных вопросов, считает Силиня. Например, очень много вопросов в связи со строительством Рижского Центрального вокзала и станции аэропорта в проекте Rail Baltica.

Глава правительства отметила, что ранее уже просила министра сообщения Каспара Бришкенса подготовить лучшую модель управления проектом, поскольку существующая не дает уверенности в возможности хорошего управления проектом с позиций Министерства сообщения и Кабинета министров.

У Кабмина не было возможности ознакомиться даже с важной информацией, и слишком поздно правительство и общество узнали, что проект будет стоить так дорого, сказала премьер-министр.

Во вторник, 11 июня, в правительстве планируется рассмотреть доклад, который, среди прочего, обозначает сценарий внедрения первой фазы проекта Rail Baltica.

Однако решение о финансировании проекта будет рассмотрено на одном из других заседаний правительства, и таких заседаний понадобится несколько, пояснила премьер-министр.

На вопрос о работе Бришкенса в правительстве Силиня ответила, что вне зависимости от любых слухов она регулярно обсуждает с Бришкенсом проект Rail Baltica. "Независимо от того, нравится мне что-то или не нравится, мы все, в том числе и я, являемся заложниками в ситуации с историческим наследием", - заявила премьер-министр, пояснив, что Латвия не может отказаться от проекта, так как он обеспечивает военную мобильность.

Силиня предполагает, что поиском ответственных за проблемы может заняться инициированная оппозицией Сейма комиссия парламентского расследования. "Если там возникнут подозрения в безответственности, скажем, действующего или предыдущего министра, то, конечно, придется провести оценку", - сказала премьер.

Она прямо не стала отвечать на вопрос о том, доверяет ли полностью министру сообщения Каспару Бришкенсу и поддерживает ли то, что Бришкенс продолжает работу на посту министра.

Как сообщалось, стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в Балтии может составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии, а общая стоимость проекта в Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро, сообщил в понедельник журналистам представитель компании Boston Consulting Group Чаба Бакош.

Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.

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