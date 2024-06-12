Ревизия Госконтроля, давшая оценку реализации проекта Rail Baltica как в Латвии, так и в Литве и Эстонии,, стала главной темой еженедельной пресс-конференции президента Латвии Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). Первые лица государства, признав, что оценка прошлых решений по Rail Baltica будет, подчеркивали, что все же главное сейчас - понять, как двигаться с реализацией проекта дальше.

За семь лет расходы на проект возросли вчетверо в масштабе Балтии - с 5,6 млрд евро до 20,3 млрд евро, в Латвии - с 1,97 млрд евро до 9,6 млрд евро, сообщил сегодня глава Госконтроля Эдгар Корчагин. Средств на реализацию проекта не хватает. В ревизии Госконтроля указывается также на явные недочеты, связанные с управлением проектом.

"Я не буду скрывать, что после этого отчета Госконтроля будут обоснованные опасения, что по управлению, по прежде принятым решениям, по вопросу о строительстве станций, возникнут вызовы, которые потребуют оценки правоохранительных учреждений. И я незамедлительно ее потребую", - пообещала Силиня. Премьер заявила, что министры ее правительства не должны брать на себя исторические решения за прежде допущенные ошибки.

"Но очевидно, что нам надо найти решения, как мы двигаемся дальше", - акцентировала премьер.

Эдгар Ринкевич отметил, что для удорожания проекта были объективные причины - в первую очередь, рост инфляции и в сфере строительства, и в реальной жизни, что чувствовали все. В то же время он признал - изучение правильности прежних решений по Rail Baltica будет. Но все -таки главное - определиться, где мы находимся сейчас, и продвигать проект дальше, также подчеркнул президент.

И Ринкевич, и Силиня отметили, что проблемы с реализацией Rail Baltica во всех трех странах Балтии схожие, и поэтому надо решать их совместно. Премьер-министр намерена инициировать переговоры на эту тему с коллегами из Эстонии и Литвы.

Эвика Силиня еще раз напомнила, что во вторник, 11 июня, все министры согласились ли с тем, что ответвление Rail Baltica в Ригу должно быть уже на первом этапе строительства. "Для нашего общества это существенно, чтобы Рига была на первом этапе. Не только пассажирские, но и грузовые перевозки. И надо понять, какие есть препятствия, по которым Рига до сих пор не была включена в первую строительную фазу", - сказала премьер.

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