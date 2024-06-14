Председателем правление объединения партий "Новое Единство" избрана премьер-министр Эвика Силиня. Такое решение было принято на совместном заседании партии "Единство" и объединения "Новое Единство", сообщает LETA.

Эвика Силиня сменила на этом посту экс-премьера, бывшего министра иностранных дел, а сейчас рядового депутата Сейма Кришьяниса Кариньша. Ранее - в сентябре прошлого года - Силиня сменила Кариньша и на посту премьера. Характерно, что в период первого премьерства Кариньша Силиня занимала должность парламентского секретаря главы правительства.

Замена руководства "Нового Единства" была прогнозируемой после скандалов вокруг специальных авиарейсов Кришьяниса Кариньша. Последним ударом по репутации Кариньша стало то, что 8 июня - из-за полученных от избирателей вычеркиваний - он не был избран в Европарламент, упав со второй строчки в списки кандидатов на шестое место.

"Новое Единство" - это объединение партий, в которое входит непосредственно партия "Единство", а также региональные партии: "Tukuma pilsētai un novadam", "Valmierai un Vidzemei", Екабпилсская региональная партия, Kuldīgas novadam.

Эвика Силиня в интервью LTV сказала, что члены партии уже неоднократно призывали ее взять на себя руководство "Новым Единством".

Председателем партии "Единство" остается министр финансов Арвилс Ашераденс.

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