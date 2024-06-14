На фоне развивающегося скандала вокруг проекта Rail Baltica и спекуляций о грядущих налоговых изменениях в политических кулуаров ходят слухи о том, что правительство Эвики Силини ("Новое Единство") хотело бы укрепить своих позиции в Сейме за счет отдельных депутатов от оппозиции, пишет портал rus.lsm.lv.

Сейчас правящая коалиция опирается на 53 из 100 голоса в Сейме: у "Нового Единства" - 25 депутатов, у Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - 16, у "Прогрессивных" - 10. Коалицию поддерживает независимый депутат Олег Буров, который покинул оппозиционную партию "Латвия на первом месте", и сотрудничает сейчас с СЗК. Также фактически в коалицию входит и депутат Игорь Раев, который, в свою очередь, расстался с оппозиционным "Объединенным списком".

53 из 100 голосов - большинство достаточно хрупкое. Тем более, что впереди - в июне 2025 года - выборы в самоуправления, и некоторые депутаты Сейма собираются баллотироваться. Так, например, Олег Буров, который прежде занимал высокие посты в столичном самоуправлении, дает понять, что готов попытать счастья и на выборах в Рижскую думу. В случае, если Буров будет избран, он потеряет мандат депутата Сейма, и на его место в парламент зайдет следующий кандидат от "Латвии на первом месте" - коалиция может ослабнуть на один голос.

Идея расширения коалиции - не нова. Об этом говорили еще на этапе формирования правительства Эвики Силини прошлым летом. И если решение "Нового Единства" о включении в коалиции "Прогрессивных" предопределило уход в оппозиции Национального объединения, которое не пожелало работать в одном Кабинете министров с идеологическими оппонентами, то "Объединенный список" принял решения не присоединяться к правительству в самый последний момент.

Сейчас в кулуарах наиболее вероятным сценарием расширения коалиции называют переход на сторону правящего большинства некоторых оппозиционных депутатов — из "Объединенного списка" или Национального объединения. В случае с "Объединенным списком" якобы речь может идти даже о расколе политической силы.

Однако депутат от "Объединенного списка" Андрис Кулбергс назвал такие домыслы в интервью Латвийскому радио "сказками". Из слов Кулбергса, который является одним из главных инициаторов создания парламентской следственной комиссии по проекту Rail Baltica, впереди у правящей коалиции много испытаний, которая она еще неясно, как переживет. Миной замедленного действия депутат назвал эпопею с Rail Baltica, а также непростую ситуацию с государственным бюджетом, которая, возможно, потребует и непопулярных решений в налоговой сфере.

Кулбергс подчеркнул, что "Объединенный список" сейчас крупнейшая оппозиционная сила в Сейме, представлен в самоуправлениях, заявка политической силы на работу в правительстве закономерна. "Поэтому логичны попытки нас расколоть — но мы очень монолитны в своей команде", - заверил оппозиционный депутат.

В то же время присутствуют некоторые признаки некоторой турбулентности в самом правительстве.

Во-первых, есть соблазн возложить ответственность за проблемы с Rail Baltica на ответственное Министерство сообщения. И хотя решения в отношении Rail Baltica принимали фактически предыдущие министры, оппозиция "склоняет" и нынешнего главу ведомства Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"). В частности, депутат от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс уже напомнил с трибуны Сейма, что Бришкенс прежде - до политического карьерного взлета - был одним из топ-менеджеров проекта Rail Baltica. В свою очередь, депутат Сейма Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") встала на защиту однопартийца, сказав, что он как раз начал, в отличие от предшественников на посту, говорить о проблемах проекта. Пока версии о замене министра сообщения называют всего лишь спекуляциями.

Во-вторых, якобы внутри самой премьерской партии "Новое Единство" возникли разногласия в связи с грядущими налоговыми изменениями. Предполагалось, что 31 мая при Министерстве финансов закончит работу группа, занятая разработкой изменений в налоговой сфере, и уже после выборов в Европарламент предложения будут озвучены. Однако этого не произошло. Вместо этого министр финансов Арвилс Ашераденс и премьер-министр Эвика Силиня (оба - "Новое Единство") выступили с противоречащими друг другу заявлениями. Так, Ашераденс допустил, что налог на добавленную стоимость может быть повышен на один процент из-за потенциально растущих расходов на оборону, а Силиня отреагировала резко - заявила, что ожидает от министра финансов бюджет, который не будет сформирован за счет народа и не ухудшит экономическое положение населения.

В пятницу, 14 июня, со слов президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Бите стало известно, что координационная группа по совершенствованию налоговой политики прекратила работу по преобразованию налоговой системы. Как пояснил Бите, в среду, 12 июня, представители Министерства финансов заявили, что бюджет выполняется плохо, поэтому никакие изменения на данный момент невозможны, и надо ждать лучших времен.

Теперь говорят о том, что ясность в налоговой сфере наступит лишь во второй половине лета, когда, основываясь на актуальных экономических прогнозах, политики начнут процесс формирования госбюджета на будущий год, пишет rus.lsm.lv.

Продолжатся, вероятно, и кулуарные переговоры о возможных изменениях правящей коалиции. Пока известно, что сегодня, 14 июня, проходит совместное заседание руководства партии "Единство" и партийного объединения "Новое Единство" (партия "Единство" входит в состав объединения вместе с несколькими региональными партиями). Бывшего премьера и экс-министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, который не был избран 8 июня в Европарламент, на посту председателя "Нового Единства" сменила действующая глава правительства Эвика Силиня. Председателем партии "Единство" остается министр финансов Арвилс Ашераденс.

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