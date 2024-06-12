Ситуация с бюджетом в Латвии сейчас не очень позитивная, признала утром в среду, 12 июня, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью телеканалу TV3.
По ее словам, из-за влияния различных внешних обстоятельств бюджетная ситуация во многих европейских странах считается напряженной, а ЕС требует бюджетной дисциплины.
Политик надеется, что решение Европейского центрального банка о снижении процентных ставок окажет положительное влияние на ситуацию с госбюджетом.
Отвечая на вопрос о возможном повышении налогов в Латвии Силиня сказала, что "налоговая группа" в долгих дискуссиях "выдала" много идей, и теперь вызов понять - какие идеи будут реализованы. Нам нужно оценить, какие будут приоритеты, ради которых мы будем что-то делать, пояснила политик.
Силина повторно подчеркнула, что официальных решений по этому вопросу в правительстве и на уровне коалиции нет, и она сама как премьер-министр не ознакомлена официально с предложениями по налоговым изменениям.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе политический резонанс вызвало публично высказанное заявление министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") о том, что одним из вариантов покрытия потенциально растущих расходов на оборону является повышение ставки налога на добавленную стоимость на один процентный пункт. Силиня тут же отреагировала на это, опровергнув подобные планы.