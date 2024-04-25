Латвии необходимо улучшить фискальную политику, реформировать налоговую систему, повысить потенциал публичного сектора и привлекать инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики, говорится в новейшем обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о состоянии латвийской экономики.

Что рекомендует ОЭСР?

ОЭСР отмечает, что Латвии необходимо ускорить структурные реформы в условиях замедления экономической конвергенции и последствий войны в Украине. Как указывают эксперты, война России против Украины привела к росту цен на энергоресурсы и сбоям в торговле и поставках, что влияет на рост экономики.

ОЭСР ожидает, что фискальная позиция Латвии в этом году ослабнет и, несмотря на давление инфляции, останется нейтральной в 2025 году. В условиях высокого уровня бюджетного дефицита и государственного долга, превышающего среднесрочный целевой показатель, фискальная политика должна постепенно ужесточаться, чтобы снизить дефицит бюджета и давление инфляции, рекомендуют эксперты.

Война в Украине привела к росту расходов на оборону и внутреннюю безопасность, при этом правительство Латвии намерено и дальше увеличивать расходы на образование и здравоохранение, поэтому ОЭСР рекомендует повышать эффективность расходов, перераспределять расходы и увеличивать налоговые поступления.

Также в обзоре подчеркивается необходимость реформирования налоговой системы Латвии. Как отмечает ОЭСР, одна из главных проблем заключается в том, что высокие социальные взносы для лиц с низким и средним уровнем доходов уменьшают желание официально оформлять трудовые отношения, что способствует нелегальной занятости, поэтому ОЭСР рекомендует снизить налоговое бремя на рабочую силу для людей с низким уровнем доходов.

Проблему, по мнению экспертов ОЭСР, представляют и низкие поступления налога на недвижимость, при этом кадастровая стоимость недвижимости не привязана к рыночным ценам. В связи с этим ОЭСР рекомендует повысить периодические налоги на недвижимость на основе регулярно обновляемой рыночной стоимости, продо лжая при этом предоставлять наименее обеспеченным домохозяйствам налоговые льготы на их основное жилье.

Также в обзоре содержатся рекомендации ОЭСР о том, как повысить потенциал публичного сектора, эффективность расходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

ОЭСР отмечает, что качество и эффективность публичной политики подрывают высокая текучесть кадров и нехватка цифровых и управленческих навыков, поэтому Латвии следует сделать должности в общественном секторе более привлекательными и улучшить обучение чиновников.

В свою очередь слабый анализ влияния политики до и после реализации конкретных мер снижает эффективность публичных услуг и расходов, поэтому ОЭСР рекомендует Латвии улучшить анализ затрат и выгод, а также развивать сотрудничество между государственными учреждениями.

Грядут налоговые изменения?

Следует отметить, что к 31 мая этого года рабочая группа при Министерстве финансов должна предоставить предложения по изменению налоговой политики. Фиксация, дифференциация или рост суммы необлагаемого налогами минимума, прогрессивное примененение подоходного налога с населения - такие, а также и иные идеи фигурируют в 15 сценариях, обсуждаемых в рабочей группе при Минфине. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сказала ранее, что, если правительство решится во время работы 14-го Сейма пойти на изменение налогов, то скорее всего это произойдет в этом году.

За первые три месяца этого года поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в государственный бюджет были на 66 миллионов евро меньше плана, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums в среду, 24 апреля.

Он признал, что ситуация с НДС не очень хорошая. Лучше обстоит дело с налогами на рабочую силу, которые отстают от плана на 35,6 миллиона евро, или чуть больше одного процента. "Мы отстаем, но ситуация не критичная", - сказал министр.

По словам Ашераденса, 26 апреля Министерство финансов опубликует отчет о прогнозах бюджетных поступлений на ближайшие четыре года, а 30 апреля правительство рассмотрит доклад Минфина о финансовой стабильности перед его подачей в Еврокомиссию.

Ашераденс неоднократно подчеркивал, что дефицит госбюджета надо удерживать в приемлемых рамках.

Впереди - обязательное декларирование доходов?

ОЭСР отмечает, что в Латвии широко распространено неполное декларирование доходов и зарплат, поэтому следует ввести обязательную электронную подачу деклараций о доходах, а также снизить административную нагрузку за счет автоматической подачи деклараций.

До конца этого года должно быть разработано регулирование, которое обяжет банки раз в квартал информировать Службу государственных доходов о том, сколько наличных денег было снято или, напротив, положено клиентами на счета через банкоматы. Планируется, до конца 2024 года снизить и количество наличных расчетов в торговле. А до конца 2025 года государство хочет найти концептуальный подход к постепенному внедрению принципу всеобщего декларирования доходов. Об этом говорится в Плане по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы, который во вторник, 23 января, утвердило концептуально правительство.

Процентные ставки и капитализация фондового рынка

Также ОЭСР указывает, что в конкуренция в финансовой отрасли развита плохо, процентные ставки не снижаются, поэтому необходимо усилить доступные Совету по конкуренции инструменты, чтобы отслеживать антиконкурентное поведение на финансовых рынках. Капитализация фондового рынка Латвии очень низка, и, в отличие от других стран Балтии, ни одна из крупных государственных компаний не котируется на бирже. В связи с этим ОЭСР настоятельно рекомендует ускорить реализацию планов по выводу госкомпаний на фондовый рынок.

В прошлом году Сейм принял решение о компенсации роста процентных ставок ипотечным заемщикам, хотя против этого возражала банковская отрасль.

Напомним, что правительство рассмотрело информационный доклад Министерства финансов о государственных и самоуправленческих обществах капитала.

Латвийская национальная авиокомпания airBaltic станет первым предприятием, которое будет выведено на биржу.

По словам министра финансов, есть перспективы в учреждении котировке дочернего предприятия Latvenergo, которое будет специализироваться на производстве зеленой энергии. В списке предприятий, которые могут предложить свои акции - две телекоммуникационные компании: LMT и TET. Правительству предстоит принять решения и о необходимости первичного публичного размещения акций Latvijas Pasts.

Ашераденс признал, что обсуждается в контексте публичного предложения акций и судьба госпредприятия Augstsprieguma tīkls. По его словам, предприятием интересуются пенсионные фонды. Инвестиционные планы компании превышают 500 млн евро. Однако министр финансов подчеркнул, что какие-либо решения в отношении Augstsprieguma tīkls могут быть приняты только после того, как Латвия выйдет из электросистемы BRELL (система, объединяющая Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву) и полностью подключить к европейской электросистеме. По прогнозам, о котировке Augstsprieguma tīkls речь может пойти после 2025 года.

Арвилс Ашераденс также назвал компании, принадлежащие Рижской думе - Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens как предприятия, которые могут котироваться на бирже. В этом контексте министр финансов упомянул и предприятие Rīgas meži. Прежде называлась и компания Rīgas siltums. Правительство консультируется с руководством Рижской думы.

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